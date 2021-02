Una mujer en California, Estados Unidos, decidió enviar una serenata con mariachis a su esposo por San Valentín el último domingo, debido a que se encuentra luchando por su vida a causa de las complicaciones del nuevo coronavirus (COVID-19). Así lo informó la cadena internacional de Telemundo.

Patty Trejo optó por celebrar el Día de San Valentín, pese a que su esposo se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital St. Jude Medical Center en Fullerton. La mujer llamó al Trío Palenque para que tocaran en el exterior del centro médico como parte de una serenata especial.

“A él le encantaban los mariachis y la canción de su mamá y papá es ‘La mano de Dios’ y dice que esta es nuestra canción también”, dijo Patty Trejo.

Joseph Trejo, esposo de Patty y padre de dos hijos, se encuentra inducido a un coma debido a las complicaciones del covid-19. El hombre, quien lucha por su vida, cuenta con la ayuda de un ventilador mecánico para que pueda respirar.

“Me da mucha tristeza, a él no le gusta que llore y me decía que yo soy la mujer más fuerte que él conoce. Él me hace fuerte, su amor”, dijo la esposa de Joseph.

Asimismo, Patty, quien perdió a su padre por el COVID-19 a inicios de este año, sintió esperanza ante la reacción de su esposo al escuchar los mariachis. “Sus ojos abrieron un poquito, escuché poquita tos y sentí que me podía escuchar y me puse a rezar tanto el rosario, ahí en ese momento abrió los ojos otra vez. Y dije: me está diciendo que está bien, que tiene que reposar poquito más”, señaló.

California es ahora el estado del país más golpeado por la pandemia, con 47.117 decesos, seguido por los de Nueva York (46.188), Texas (41.595), Florida (28.934), Pensilvania (23.211), Nueva Jersey (22.446), Illinois (22.166) y Ohio (16.394).

