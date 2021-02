Conforme a los criterios de Saber más

Una señora espera en la cola de una panadería en Queens, Nueva York, cuando un hombre se le acerca, le increpa y la empuja al suelo. No es un ataque fortuito: la agresión forma parte de la ola de discriminación en contra de las personas de ascendencia asiática en Estados Unidos que ocurren cada vez con mayor frecuencia a causa de la crisis por el coronavirus.

Según el diario “The New York Times”, hasta el 2019, la policía de Nueva York no tenía registros de crímenes de odio en contra de asiaticoestadounidenses, pero la cifra subió a 28 tan solo en el 2020.

¿Cómo se puede explicar este fenómeno? Los ataques fueron incentivados “durante la pandemia por el expresidente Donald Trump, quien frecuentemente usaba lenguaje racista al hablar del coronavirus”, afirma el medio. No se trata de un problema menor. Esta comunidad representa el 16% de la población de la ciudad de Nueva York.

Frente a ello, ¿por qué antes del 2020 no se registraron crímenes de odio contra esta comunidad? “The New York Times” anota que puede ser que estos hechos no se hayan reportado o que la policía no pudiera comprobar que la raza –a partir de “un insulto racista, una confesión o un historial racista del atacante”– fuera la causa del ataque.

La barrera del lenguaje y la vergüenza también juegan en contra.

Por esa razón, se desconoce si el caso de la señora que esperaba en la panadería será considerado un crimen de odio.

En tanto, el alcalde de Nueva York señaló: “Si se atreven a levantar la mano contra un miembro de nuestra comunidad asiaticoestadounidense, sufrirán las consecuencias”.

De allí que, el año pasado, se creara el Asian Hate Crime Task Force, compuesto por 25 detectives voluntarios. Ellos deberán enfrentarse, además, a la desconfianza que genera la policía.

El periódico estadounidense señala que, a la fecha, hay 18 crímenes de odio en contra de esa comunidad pendientes de resolución desde el año pasado.

LAS CIFRAS Y LOS CASOS AUMENTAN

La ciudad de Nueva York no es la única en padecer esta ola racista. “The Washington Post” anota que, en lugares como San Francisco, la comunidad se ha organizado para patrullar ciertos lugares.

“Armados con pitos y pancartas, los voluntarios patrullan los vecindarios y las zonas en donde los residentes asiáticos han sido atacados”, cuenta el periódico.

El medio agrega: “Patrullajes similares se suceden en Oakland, California, Los Ángeles, en respuesta a lo que la comunidad considera una ola de violencia racista y acoso que empezó cuando los titulares empezaron a hablar de un virus que llegaba desde China”.

Así se puede explicar que, en el 2020, se hayan reportado 9 casos de crímenes de odio, un aumento brutal si se tiene en cuenta que un año antes era de 6 y, en el 2018, 4.

Paradójicamente, lo que ha hecho que el tema se tome con seriedad es la viralización del registro visual de los ataques. “The Washington Post” recuerda algunos casos:

“Un hombre de Filipinas fue cortado con un abre cajas en el tren de Nueva York; una mujer asiática recibió un puñete en la cara en la plataforma del tren en Los Ángeles, y un hombre fue golpeado con su propio bastón en la parada del autobús”.

También está el caso de un hombre de 91 años que caminaba en Oakland, y quien fue empujado, sin razón, por un muchacho encapuchado.

La cadena CNN agrega el caso del patriarca de la familia Ratanapakdee, un señor de 88 años que, para mantenerse sano, salía a caminar durante una hora por las calles de San Francisco. Hasta que, un día y sin motivos, un muchacho se le acercó corriendo y lo empujó al suelo.

“Sufrió una lesión cerebral muy grave. Nunca volvió a despertar. Nunca lo volví a ver”, contó su hija.

La cadena televisiva reportó así: “Un sospechoso de 19 años fue acusado de homicidio y abuso a adultos mayores”. Para la policía no fue un crimen de odio; sería muy difícil de probar.

En el barrio chino de Oakland hubo 20 robos, mientras que, en “Portland, más de una docena de negocios propiedades de asiáticos, fueron vandalizados en las últimas semanas”.

En Estados Unidos, agrega CNN, “una coalición rastreó más de 2.800 incidentes de odio contra asiáticos entre marzo y diciembre del 2020”.

Y los menores de edad tampoco se salvan. CBS recuerda que, en febrero del año pasado, un chico de 16 que vivía en California fue golpeado por los matones de su colegio, quienes lo acusaban de tener coronavirus.

El muchacho terminó en la emergencia de la clínica.

En respuesta, agrega CBS, el gobernador californiano, Gavin Newsom, pasó una ley que destinaba cerca de US$ 1,5 millones para dar seguimiento a los crímenes de odio contra los asiaticoestadounidenses.

