En California, no son pocos los que temen la llegada de la Navidad. “Gran cantidad de gente hará caso omiso a las restricciones. Por el Día de Acción de Gracias muchos viajaron y se reunieron. Ahora está prohibido reunirse, pero el temor es que la gente lo haga igual y los casos sigan aumentando”. La peruana Katherine Meza nos cuenta su preocupación por la situación en el soleado estado en que reside hace tres años y que se ha convertido en el epicentro de la segunda ola de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos.

Desde hace dos semanas, el gigante norteamericano ha registrado un impresionante repunte de casos de COVID-19 con récords que no han parado de romperse. Anteayer, Estados Unidos superó las 3.000 muertes en 24 horas por el virus, cifra que no sobrepasaba desde inicios de la pandemia. El aumento del número de hospitalizados también es sumamente preocupante.

“Vivo cerca de la playa y normalmente salimos a caminar de noche porque no hay gente. En el día hay muchas personas fuera. Hace un mes, cuando pasábamos por el centro de la ciudad veíamos que todos los restaurantes y bares estaban llenos, nadie usaba mascarillas. Es más, durante julio y agosto, en el verano, la gente que vive acá viajaba a otros estados solo para irse de fiesta. Eso ha contribuido mucho a que los casos poco a poco hayan ido aumentado”, dice Meza, de 37 años, a El Comercio.

“Lo que las autoridades tratan de evitar ahora es que la gente se vaya a reunir en Navidad. No lo pudieron hacer en el Día de Acción de Gracias. Preocupa lo que pueda pasar en Navidad”, agrega.

Para Luis Cuadros, peruano de 42 años que reside en la golpeada ciudad de Los Ángeles, la gente se confió y empeoró la situación. Las autoridades activaron a inicios de esta semana una orden de reconfinamiento estricto en tres regiones –California Sur, el área de la bahía de San Francisco y el valle de San Joaquín–, cuyos habitantes solo pueden salir de casa para actividades esenciales.

“A todos en California nos mandan mensajes a los teléfonos pidiéndonos que nos quedemos en casa. La situación está terrible. Nuevamente han cerrado bares, peluquerías, restaurantes. Esta nueva ola perjudica aún más a los negocios”, cuenta a este Diario el compatriota que tuvo que cambiar su negocio de diseño gráfico por el de venta de comida en plena pandemia.

Además de California, Florida y Texas son los otros estados con una situación alarmante. Las autoridades sanitarias han recomendado a los residentes de estos lugares no viajar para las fiestas de fin de año con el objetivo de no empeorar el rebrote.

Preocupación en los hospitales

Como médico internista, el trujillano Rodolfo Guevara, de 41 años, ha estado desde el inicio en la primera línea contra el coronavirus en Florida y él mismo padeció la enfermedad. Lamenta la cultura del egoísmo en EE.UU., donde muchos defienden que seguir las medidas sanitarias y las restricciones significa renunciar a su libertad.

“La gente no quiere usar mascarillas, no respeta el distanciamiento. Ese es el problema que tenemos ahora. Lo que más me preocupa es que estamos poniendo en riesgo a las personas vulnerables. Si seguimos en este curso es seguro que la tasa de mortalidad va a subir porque los pacientes con alto riesgo se van a infectar de una manera u otra. Esperamos que con la pronta llegada de la vacuna eso no suceda, pero es muy temprano para saberlo”, dice a El Comercio el médico que trabaja en el hospital Broward Health North.

El galeno Luis Chug, de 43 años y quien trabaja en Houston, cuenta que hay un incremento de casos en los hospitales de esa ciudad texana, aunque la situación es peor en los centros médicos rurales.

“El personal médico toma esto con preocupación. Seguimos tratando de hacer entender a la población que esto no se ha terminado y que tienen que seguir usando su mascarilla y tener precaución en Navidad porque estamos viendo que las personas están viajando mucho, que están visitando a mucha gente con riesgo y que todavía hay mucha desinformación”, dice el especialista en neumología del Memorial Hermann Hospital.

Los temores de colapso hospitalario se van haciendo realidad en California, donde los centros de salud se están quedado sin camas en las unidades de cuidados intensivos (UCI).

“Ahora casi hay un ‘lockdown’ total en California porque casi todos los condados del estado están en el nivel morado, el más elevado y que se adopta cuando ya solo queda el 15% de capacidad de camas UCI. Por eso desde este lunes volvieron todas las restricciones”, afirma Katherine Meza.

Más medidas y educación

Los doctores consultados enfatizan que urge un esfuerzo conjunto de la ciudadanía y las autoridades y que la pandemia no se politice.

“Seguir con la educación es lo más importante, ser transparente con los datos de los casos que vienen aumentando. Creo también que las autoridades van a tener que poner un mandato general de usar mascarillas que espero que venga con la nueva administración de Joe Biden”, apunta el doctor Chug.

Una de las actuaciones más cuestionadas frente a la pandemia ha sido la del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, cuya tibieza ante el virus es comparada a menudo con la de su mentor, Donald Trump.

Pese a ser el tercer estado con más casos, Florida nunca tuvo una norma de uso obligatorio de tapabocas, a diferencia de California y Texas. “El gobernador Ron DeSantis debió hacer un examen colectivo y cerrar los focos de infección desde el comienzo. Pero él mantuvo todo el estado abierto sin considerar la salud de los más vulnerables”, lamenta Guevara.

Ahora los ojos están puestos en Navidad y Año Nuevo, pues se teme que los ciudadanos ignoren las recomendaciones e incumplan las restricciones. “Eso es lo que más miedo y pánico me da. Cada vez que me acuerdo de que se acercan las fiestas me pongo nervioso”, dice el médico peruano.

