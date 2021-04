La oficina del gobernador de Florida, Ron DeSantis, confirmó que el líder estatal ha recibido una vacuna contra el coronavirus de dosis única. Lo hizo fuera de la vista del público incluso cuando los gobernadores de otras partes del espectro político han sido inoculados públicamente para asegurarles a los estadounidenses que las vacunas son seguras.

Un portavoz del gobernador republicano se negó a proporcionar detalles el miércoles, incluso evitó decir cuándo recibió la dosis el gobernador republicano. Pero se reveló que el gobernador recibió la vacuna Johnson & Johnson.

La portavoz, Meredith Beatrice, reconoció la vacunación del gobernador durante una entrevista. La revelación se produjo después de que una conferencia de prensa de DeSantis en el Capitolio atacara al programa de noticias de televisión “60 Minutes” por emitir un segmento el domingo que sugería un acuerdo de distribución de vacunas de “pago por jugar” con una cadena de supermercados que donó a su comité político.

DeSantis había dicho recientemente que se vacunaría pronto, pero su oficina no hizo ningún anuncio, ni hubo presencia en los medios de comunicación para presenciar el evento. De hecho, algunos de sus principales lugartenientes dijeron que no sabían que el gobernador ya había sido vacunado, incluso mientras trabajan para persuadir a los floridanos de que se vacunen contra un virus que ha infectado a más de 2 millones de personas en Florida y ha matado a casi 34,000.

Muchos gobernadores de ambos partidos han hecho públicos sus vacunas, con la esperanza de que la publicidad ayude a convencer a más personas para que se vacunen.

El Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno federal, ha instado a otros funcionarios públicos, en particular al ex presidente Donald Trump, a usar su influencia para vacunar a las personas.

De hecho, Trump ha instado a las personas a vacunarse, pero no ha estado entre otros funcionarios públicos, incluidos los expresidentes, para vacunarse ante la cámara. Fue vacunado en privado antes de salir de la Casa Blanca en enero.

No estaba claro si el gobernador tenía la intención de anunciar públicamente que había sido vacunado. La noticia fue revelada durante una conversación informal entre The Associated Press y la portavoz del gobernador, quien luego se negó a responder preguntas. Más tarde, confirmó en un correo electrónico que DeSantis, quien probablemente se postule a la reelección y podría ser un candidato republicano a la presidencia en 2024, había sido vacunado la semana pasada con la vacuna Johnson & Johnson.

DeSantis había dicho anteriormente que prefería recibir Johnson & Johnson porque requiere una dosis, a diferencia del régimen de dos inyecciones requerido por las otras dos vacunas aprobadas para su uso en los Estados Unidos.

DeSantis es ahora uno de los más de 1.2 millones de floridanos que han sido vacunados. Florida a principios de esta semana abrió las vacunas para cualquier persona mayor de 16 años, ya que el estado intenta alcanzar la llamada “inmunidad colectiva”.

Algunos gobernadores, incluido DeSantis, no se apresuraron a vacunarse y dijeron que esperarían su turno. Pero los requisitos de elegibilidad ahora son casi universales, excepto para los niños menores de 16 años.

El mes pasado, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, fue vacunado sin fanfarrias y solo lo reveló cuando un periodista le preguntó.

La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, otra aliada de Trump, fue vacunada esta semana con poco ruido. Cuando el estado abrió las vacunas para cualquier persona de 16 años o más el lunes, publicó una foto en Twitter de ella misma recibiendo una inyección. En comparación, el único congresista del estado, el representante Dusty Johnson, invitó a periodistas el martes para cubrir su paso por el proceso de vacunación, diciendo que era una forma de alentar a las personas a recibir vacunas.

Conforme a los criterios de Saber más

______________________________

VIDEO RECOMENDADO

¿Qué es y cómo se transmite el coronavirus que surgió en China?

¿Qué es y cómo se transmite el Coronavirus que surgió en China?