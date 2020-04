Kenia está internada por influenza. Tiene 42 años pero mentalmente es una niña. Su madre se encuentra atravesando un angustioso momento porque no puede ingresar a la unidad de cuidados intensivos para visitarla. Esta restricción es parte del protocolo que ha establecido el Hospital Palmetto General por el coronavirus.

Según un informe de Univisión, Teresita Rosales manifestó que no puede visitar a su hija Kenia de 42 años de edad biológica, “pero con una mente de una niña de 2”, en el Hospital Palmetto General, en Hialeah, Florida.

“Yo no sé hasta cuándo Dios me la va prestar y no poder estar con ella en su dolor... Kenia es todo amor, dando besitos y abrazos. Todo mundo que conoce a Kenia, la ama", relató en una entrevista.

Kenia fue internada a finales del mes de enero por una influenza que se le complicó con el pasar de los días. Sus pulmones comenzaron a fallar y terminó conectada a un respirador a través de su traquea.

En medio de su hospitalización, la pandemia del coronavirus en Estados Unidos comenzó a avanzar a pasos agigantados. Por tal motivo, las autoridades del hospital le informaron que ya no podía acompañar a su hija Kenia por temor al contagio.

“Ella lloraba en las noches. Miraba el techo y lloraba. Sabrá Dios todo lo que pasaba por esa cabecita y sabrá Dios todo lo que pasa ahora mismo. Dirá: ‘mi mamá en este momento tan duro: ¿dónde está mi mamá?’”.

Teresita Rosales sostiene que siempre ha sido la voz de su hija y que la angustia no la deja dormir. Ella solamente quiere abrazar a Kenia y decirle cuánto la ama.

“Lo que más extraño de Kenia es ella. Todo lo de ella. Toda una vida yo con ella”, puntualizó Rosales.

Kenia, por su parte, continúa peleando contra una peligrosa infección en sus pulmones en Estados Unidos.

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

