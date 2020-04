Florida. Una campesina mexicana relató su dramática situación en Florida, Estados Unidos, tras haber dado positivo por el nuevo coronavirus.

Juana Juárez, de la ciudad de Homestead en Florida, contó que al principio imaginó que se trataba de un simple resfriado. Sin embargo, a las horas siguientes comenzó a sentirse muy mal.

“Estaba peor, con dolor de cuerpo, con mucha fiebre y tos. Fue en ese momento que acudí al hospital”, afirmó Juárez a Univisión.

No obstante, en el centro médico la revisaron y la mandaron de vuelta a su vivienda. Tras el paso de unas horas, Juárez cayó muy enferma. Ella no contestaba los teléfonos de su casa y sus hijos tuvieron que llamar a los paramédicos.

“Me subieron a la ambulancia y yo no supe más de mí. Ni supe cómo llegué allá, ni cómo me bajaron", confesó.

En el hospital de Florida le hicieron la prueba de diagnóstico por el nuevo coronavirus. Juárez dio positivo, pero su situación se complicó tras evidenciarse un cuadro de neumonía. De inmediato tuvo que ser asilada y conectada a una máquina con oxígeno.

“Pensé que ya no iba a volver a ver a mi familia, recuerdo que me puse a llorar. Dije que ‘hasta aquí no más, ya no veré a mis hijos’”, aseveró la mujer.

Ahora, Juana Juárez ya está en su casa y debe llamar a su doctor para que le vuelvan hacer una prueba del coronavirus. De esta manera, se determinará si aún continúa con el virus o superó la enfermedad. “Me siento ya un poco mejor”, puntualizó.

La cantidad de muertos en Estados Unidos, que registró su primer deceso vinculado al virus a principios de febrero, asciende a 46.785. El país registró 842.624 contagios. Las autoridades consideran que 76.614 personas sanaron.

Además, desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron en el mundo más de 2.636.740 casos de contagio.

(Con información de AFP).

_____________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

__________________________

__________________________

