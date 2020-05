“Mientras el género humano se pelea entre sí, la partida cae del lado de los virus y microbios, que ganan terreno. Son nuestros depredadores y vencerán si nosotros, ‘homo sapiens’, no aprendemos a vivir en una aldea global que deje pocas oportunidades para los microbios”. En tiempos de coronavirus, las proféticas palabras de Laurie Garrett escarapelan. La periodista científica estadounidense especializada en epidemias daba estos pronósticos, en “La Próxima Plaga”, el libro que escribió en 1994.

Y en el 2005, en un artículo para Foreign Affairs, escribió sobre "la catástrofe que enfrentaría Estados Unidos en una grave pandemia".

Y no solo eso: “Algunos países podrían imponer cuarentenas inútiles pero altamente disruptivas o cerrar fronteras y aeropuertos, tal vez por meses. Tales cierres interrumpirían el comercio, los viajes y la productividad. Sin duda, los mercados bursátiles del mundo se tambalearían y quizás caerían precipitadamente. Además de la economía, la enfermedad probablemente afectaría directamente la seguridad global, reduciendo la fuerza y la capacidad de las tropas para todas las fuerzas armadas, las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU y la policía en todo el mundo ". ¿Le suena conocido?

Laurie Garrett es una experimentada periodista que durante los años 90 trabajó en “Newsday”, donde se dedicó a investigar el VIH/Sida y otras enfermedades como el ébola. Justamente, gracias a sus investigaciones sobre esta última epidemia en Zaire ganó el Premio Pulitzer en 1996.

Garrett ganó el Premio Pulitzer en 1996 por sus investigaciones sobre el ébola en Zaire. (Lauriegarrett.com)

En 1992 y 1993, Garrett fue becaria de la Escuela de Salud Pública de Harvard, donde trabajó con los doctores Mary Wilson, Uwe Brinkman, Andrew Spielman para comprender los orígenes de los virus aparentemente “nuevos” y su propagación mundial en la era de la globalización.

En los últimos años no ha dejado de publicar y dar conferencias sobre los peligros para la humanidad ante un nuevo virus letal, como la charla TED que dio en el 2007:

La nueva epidemia

Ahora, en tiempos del COVID-19, Garrett recibe invitaciones de medios de todo el mundo para opinar sobre la actual pandemia, la cual ella ya vislumbraba.

No por gusto, "The New York Times" le dedicó un artículo donde la equiparan con Casandra, la pitonisa de la mitología griega.

Garrett no es positiva sobre lo que ya estamos viviendo y lo que está por venir, y señala que la derrota a este nuevo coronavirus no está cerca. “Le he estado diciendo a todo el mundo que la cronología de eventos que yo vislumbro es de aproximadamente 36 meses, y eso es en el mejor de los casos”, le dijo a “The New York Times”.

“Estoy bastante segura de que esto va a venir en oleadas”, añadió. “No será un tsunami que atraviese Estados Unidos de una sola vez y luego se retire de una sola vez. Serán 'miniondas' que se dispararán en Des Moines y luego en Nueva Orleans y luego en Houston y así sucesivamente, y va a afectar la forma en que la gente piensa acerca de todo tipo de cosas. Revaluarán la importancia de los viajes. Revaluarán el uso del transporte público. Considerarán la necesidad de las reuniones de negocios cara a cara. Revaluarán el hecho de que sus hijos vayan a la universidad fuera del estado”.

Para la periodista, esta nueva pandemia va a reevaluar nuestra vida cotidiana en todo aspecto. (Reuters)

¿La nueva normalidad?

Garrett, que además fue consultora para la película “Contagio” del 2011, augura sin embargo el inicio de otra cotidianeidad. “¿Volvimos a la normalidad después del 11 de setiembre? No. Creamos una nueva normalidad. No podíamos entrar a un edificio sin mostrar una identificación y pasar por un detector de metales, y no pudimos subir a los aviones de la misma manera nunca más. Eso es lo que va a pasar con esto”.

La periodista comenta al diario neoyorquino que no le sorprendió que China minimizara lo que estaba pasando al inicio o que la respuesta en muchos lugares fuera descuidada y lenta. Sin embargo, admite que nunca pensó que Estados Unidos perdiera una posición de liderazgo global ante la crisis. “Nunca imaginé este descuido. Jamás”, dice con resignación.

