Una pareja de esposos del área metropolitana de Detroit, en Estados Unidos, contaba las horas para la llegada de sus gemelos, pero luego la crisis del nuevo coronavirus (COVID-19) cambió todos sus planes. La historia la publicó Fox5Atlanta.

Jen y Andre Laubauch esperaban el nacimiento de los gemelos por cesárea para el mes de mayo, sin embargo los niños decidieron llegar a principios de este mes a Beaumont, en Troy. Eso quizá puede ser bastante complicado y aterrador por sí solo, pero para empeorar las cosas, ambos padres conocieron recientemente que contrajeron el COVID-19.

“No recibimos la llamada de que en realidad era un coronavirus positivo hasta unos 10 minutos después de que se rompiera la fuente de Jen”, dijo Andre, quien estaba demasiado enfermo para conducir.

“Sentí que era una pelea por mi vida en ese momento”, dijo.

“Sabes, tuvimos que irnos para ir al hospital y yo digo: ‘Andre, ¿puedes conducir?’ Y él solo está sentado en el sofá, simplemente, no puede hablar. La expresión de su rostro era desgarradora porque me decía todo. Era esta mirada que, ‘Quiero ir contigo, quiero estar allí contigo pero físicamente no puedo hacer eso en este momento’. Y así, me subí al auto y me conduje hasta el hospital”, dijo Jen.

Sin embargo, Jen todavía no había dado positivo en este momento, pero debido a sus síntomas fue tratada como si tuviera COVID-19.

“Mis médicos me dijeron que podía tener una persona de apoyo allí. Lo consideré por un segundo, pero luego pensé, sabes, no quiero poner a nadie en riesgo de contraer esta enfermedad. Así que decidí hacerlo por mi cuenta”, dijo.

Pero la sala de partos estaba lejos de estar vacía.

Jen se encontró rodeada de equipos cubiertos con protección personal que brindaban atención médica y comodidad amorosa.

“Cada vez que entraban en la habitación tenían que usar dos máscaras faciales, una N-95 más una máscara quirúrgica, más el protector facial, más la redecilla, más la bata, tres pares de guantes, botines y cada vez que alguien entraron en la habitación y tuvieron que ponerse todo eso. Sé que hacía mucho calor para ellos, ya sabes, están sudando. Me sentí terrible y me sentí impotente”.

El objetivo en esa jornada era triple: proteger la salud de los gemelos prematuros, proteger a la madre con COVID-19 en el parto y también reducir los riesgos de contagio a los equipos de trabajadores de la salud.

“Uno de los roles que asumí mientras mi pareja estaba haciendo un trabajo fantástico al dar a luz a los dos bebés fue tratar de mantener a Jennifer lo más tranquila posible, tranquilizarla y hacerle saber lo bien que lo estaba haciendo. Además de coordinar todo dentro de la sala para asegurarnos de que seguimos los procesos que implementamos”, dijo el doctor Brian Torok, jefe de Obstetricia y Ginecología del Hospital Beaumont, en Troy.

Los gemelos nacieron sanos, pero tuvieron que ser apartados debido a que sus padres estaban contagiados de coronavirus. (Foto: captura de video Fox5Atlanta)

Esta entrega fue la primera para la doctora Deborah Mikula, quien cuenta su experiencia.

“Ella tuvo un parto exitoso de los dos bebés varones, Mitchell y Maxum. Ambos partos naturales. Creo que fue una montaña rusa para ella, ya que estaba en la habitación con todo el trabajo haciéndolo ella sola, sin marido, sin apoyo. Pero estaba muy feliz al final”, dijo el doctor Mikula.

“Tan pronto como di a luz, los llevaron al otro lado de la habitación y comenzaron a limpiarlos, probablemente a 15 pies de distancia. Los pusieron en su propia habitación; fueron puestos en cuarentena de los otros bebés en la UCIN y de todo el mundo, básicamente , porque los estaban tratando como si fueran COVID-19 positivos también”.

Max pesaba poco más de 4 libras (1,800 kilos aproximadamente) y Mitchell estaba más cerca de 3 (1,360 kilos aproximadamente). En la UCIN, sus pequeños cuerpos comienzan a ponerse al día en relación a su peso.

Al mismo tiempo, sin embargo, Jen estaba luchando con el coronavirus y la presión arterial peligrosamente alta. “No puedo ver a mis bebés, todavía tengo miedo por mi esposo. Tengo miedo por mí mismo en este momento porque pensé que iba a tener un derrame cerebral o un ataque cardíaco”.

Una vez más, las enfermeras y el personal de apoyo de Beaumont se quedaron con Jen y le tomaron la mano.

“Eran realmente mis héroes. Eran mis ángeles”, dijo Jen. Y Andre está asombrado.

“Se le rompe la fuente, conduce media hora hasta el hospital con coronavirus y preeclampsia, da a luz a dos niños naturalmente sin nadie más allí”, dijo.

Y después de todo eso, Jen y Andre todavía no podían abrazar o incluso acercarse a sus nuevos bebés. Se sentían físicamente bien pero emocionalmente soportaban una dolorosa espera para llevar a sus hijos a casa.

“Me rompe el corazón que no podamos estar allí”, dijo Jen.

Pero, Jen y Andre tuvieron paciencia y ahora el médico les ha autorizado a visitar a sus bebés. Llegaron a conocerlos por primera vez casi tres semanas después de su nacimiento.

Ambos infantes dieron negativo en la prueba de COVID-19.

Una vez que sean lo suficientemente fuertes, estarán en casa en Clarkston, Michigan, con mamá y papá.

