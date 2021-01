Una mujer identificada como Monique Jones, de 28 años, dio a luz mientras se encontraba conectada a un ventilador tras dar positivo por coronavirus en Missouri, Estados Unidos. Tras el parto, la madre le pidió a la enfermera que la cuidó cuando estaba hospitalizada que sea madrina de su bebé.

Según la cadena “Univisión” en base al portal “Good Morning America”, Monique fue internada a inicios de setiembre en el Barnes-Jewish Hospital luego de mostrar dificultad para respirar. Una vez en el centro médico, el estado de salud de la mujer se complicó y los doctores decidieron conectarla a un respirador.

La enfermera Caitlyn Obrock fue clave en lo emocional, ya que se mantuvo al costado de Monique en todo momento. Incluso, cuando los doctores debatían las complejas posibilidades que se podían dar durante el parto.

“Me preguntaron si era posible sacar a mi bebé. Al principio, les dije que no, pero no estaba mejorando”, relató Monique Jones. Sin embargo, a finales de setiembre dio a luz a su pequeña hija Zamyrah. Esto ocurrió a las 29 semanas de gestación.

Tras el paso de un tiempo, Monique fue desconectada del ventilador y trasladada a una clínica de rehabilitación. Su pequeña hija tuvo que pasar dos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos.

En medio de todo este complejo proceso, el apoyo de la enfermera fue determinante para Jones. Obrock no solo le celebró un “baby shower” sino que le recaudó unos US$2.000 para la afectada.

Monique volvió a casa después de tres meses de haber sido internada y en una muestra de gratitud por lo hecho a lo largo de este tiempo, le pidió a la enfermera que sea la madrina de su hija. Obrock dijo que no mantiene una relación cercana con los pacientes, pero que este fue un caso especial.

“Queríamos que supiera lo especial y amada que es (…) porque ella y su bebé son un milagro”, manifestó. Ahora, ambas esperan el momento oportuno para hacerlo oficial.

