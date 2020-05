La cónsul general del Perú en Nueva York, Marita Landaveri, confirmó a El Comercio que más de 200 peruanos regresarán al país este domingo 17 de mayo desde el estado más golpeado por el coronavirus en Estados Unidos.

La diplomática dijo que como parte de una iniciativa personal logró armar un paquete para que los peruanos puedan regresar bajo los protocolos del Ministerio de Salud.

Landaveri informó que el paquete consta de las siguientes características: "El vuelo por 750 dólares para el común del viajero empadronado y 650 dólares para los jóvenes del J1, de la visa J1. El paquete incluye también la cuarentena: 14 noches en un hotel reconocido por el Mincetur para poder ser utilizado, todas las comidas de los 14-15 días y el bus que los llevará desde el aeropuerto hasta el hotel”.

“Todo eso está incluido en 1.500 dólares en total o 1.400 dólares para los jóvenes del J1. Me parece que es bastante razonable el precio. He oído críticas de cómo es posible de que se cobre este monto, pero es que tenemos que dar una alternativa a las personas que sí pueden pagar”, agregó.

La cónsul dijo que existen muchas personas que no pueden pagar el paquete, pero que hacen un esfuerzo para irse de Estados Unidos al Perú. “Hay otras personas que contestan: ‘no gracias, prefiero quedarme’”.

Los pasajeros, algunos con máscaras y equipo de protección, hacen cola para su vuelo en la Terminal 1 del Aeropuerto John F.Kennedy (JFK) en medio de la nueva pandemia de coronavirus en Queens, Nueva York. (Foto: AFP/Johannes EISELE)

Iniciativa

Landaveri señaló que la elaboración del paquete de retorno se hizo con una agencia experimentada a iniciativa propia y que cumplió con todos los pasos requeridos por las autoridades del Gobierno Peruano.

“Fue una iniciativa mía, personal. Reconozco completamente que hablé con todas las autoridades en la Cancillería, en todos los niveles de jerarquía que tenían que ver con estos temas, hablé con el Mincetur y la señora encargada del tema de los hoteles dijo que estos estaban muy bien y que el precio estaba muy bien. Hablé con todos los que había que hablar”, sostuvo.

La cónsul dijo que consiguió a una agencia seria para que colaboren en el proceso del armado de estos paquetes para los ciudadanos peruanos. “Verifiqué si antes ya tenían experiencia en este tipo vuelos”.

Finalmente, se logró construir esta vía opcional gracias a la confirmación del hotel seleccionado y a la agencia. Previamente, se tuvo la venia de las autoridades peruanas. “El ministerio me dijo que siga adelante y que este sería un buen ejemplo, en caso funcione, para que otros consulados en el mundo pudieran hacer lo mismo como una alternativa”.

Según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins, el estado de Nueva York acumula hasta la fecha más de 27.600 muertes por la enfermedad. (Foto: AFP / Johannes EISELE).

Opiniones divididas

La cónsul general del Perú en Nueva York indicó que esta organización del vuelo para que ciudadanos peruanos regresen ha sido bien recibida por un sector y criticada por otro.

“Ha sido muy bien recibido y muy mal recibido. (...) Muy bien recibido por las personas que han visto una alternativa a volver a su país, a sus familias, a volver a sus exámenes médicos, a volver a su cita con el doctor, a la universidad, al colegio o lo que fuera. Familias con niños, con bebes, señoras gestantes, gente enferma, entre otros. Todas estas personas están felices de regresar al país”.

“Tantas otras contestan: ‘qué pena, no tengo los medios’. Y tantas otras critican tremendamente y no le voy a decir lo que dicen. Y se ofenden y me ofenden a mí. No entiendo por qué tienen que ser egoístas. Si otras personas pueden ir, hay que dejarlos ir. Hay que darles una alternativa y le debo decir que hay gente que no tiene medios, pero han visto la forma”, agregó.

Landaveri también señaló que el consulado recibió un “monto pequeño” por parte del gobierno para este viaje en particular. Este dinero estuvo dirigido a aquellos compatriotas que no pudieran pagar su pasaje. “Hemos pagado pasajes a 14 personas. (...) Digamos que son de los cientos, que dicen que no pueden, hemos escogido a los que me parecen a mí”, agregó.

Entre estas personas seleccionadas hay familias con hijos, estudiantes y personas de edad. En muchos de estos casos, solamente se les facilita el tema del costo del pasaje, más no la cuarentena. “Nosotros no podemos pagar la cuarentena, pero sí el pasaje porque eso es repatriación”, aseguró.

Sin embargo, aclaró que por ejemplo a una persona de edad le han facilitado el pago del pasaje y la cuarentena. “Algunos solamente les hemos pagado el pasaje y contamos con la suerte de una donación de la Arquidiócesis Catholic Charities, que viene a ser Cáritas, con tarjetas de visa de regalo y con esas estamos pagando la otra parte (cuarentena)”.

Landaveri resaltó que no han querido ofender a las personas que no pueden acceder a este tipo de paquetes y que eso no quiere decir que el lunes no seguirán “batallando para ver si hay vuelos humanitarios", puntualizó. "Por el lado de Nueva York no creo que hayan, pero por el lado de Miami o por lo que fuera trataremos de seguir apoyando”.

Nueva York ha sido golpeado severamente por el nuevo coronavirus. (AP/John Minchillo).

Peruanos muertos por COVID-19

La funcionaria Landaveri indicó que hasta el momento se tienen confirmadas 32 muertes de peruanos a causa del coronavirus en Nueva York. “Con nombre propio y con datos”, finalizó.

Según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins, el estado de Nueva York acumula hasta la fecha más de 27.600 muertes por la enfermedad, mientras que en todo en Estados Unidos los fallecimientos superan los 85.000.

_____________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

__________________________

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo esencial sobre el coronavirus

_____________________

VIDEO RECOMENDADO

Ante la pandemia de coronavirus, Europa se sube a la bicicleta. (AFP).