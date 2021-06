La empresa Royal Caribbean pospuso por un mes más el crucero Odyssey of the Seas, que iba a reactivar sus actividades en puertos de Estados Unidos a principios de julio, debido a ocho casos positivos de coronavirus covid-19 en su tripulación.

La compañía, con sede en Miami (EE.UU.), informó por las redes sociales que los 1.400 miembros de la tripulación están vacunados, pero que el contagio sucedió en la mitad de las dos dosis, cuando el periodo de completa inmunización no se había cumplido.

La industria de cruceros, que cumple ya 15 meses de parálisis en puertos de Estados Unidos, se prepara para el reinicio de actividades a partir de julio, bajo las condiciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, en inglés).

Esta agencia federal permite la opción de cruceros con tripulación y pasajeros vacunados en un 98 % y 95 %, respectivamente, o barcos que hayan probado con éxito sus protocolos sanitarios en viajes con pasajeros voluntarios.

Esta segunda modalidad de viajes simulados no requiere vacunación y no representa ingresos para las compañía porque los pasajeros no pagan.

El viaje del Odyssey of the Seas, con cerca de 4.200 pasajeros y uno de los barcos más grandes del mundo, se pospuso para el 31 de julio y sus tripulación entró en cuarentena por 14 días como medida de precaución.

El cruceros estaba programado para zarpar de Puerto Everglades, en Fort Lauderdale (Florida), a unos 42 kilómetros al norte de Miami.

Las navieras afrontan además en este estado una ley impulsada por el gobernador de Florida, Ron de Santis, que prohíbe a las empresas exigir pruebas de vacunación, entre ellas los cruceros.

La medida, que entra en vigor el próximo 1 de julio, multa hasta con 5.000 dólares cada vez que una empresa pida el llamado “pasaporte de vacunación”.

Además, el republicano DeSantis ha demandado al Gobierno federal por sus requisitos para permitir el reinicio de la navegación, aunque muchas de las compañías ya han llegado a acuerdos con los CDC para su pronta reactivación.

La semana pasada dos pasajeros del barco de Celebrity Cruises, subsidiaria de Royal Caribbean, que realiza un trayecto por el Caribe, dieron positivo a la covid-19.

El crucero zarpó desde la isla de St. Maarten, para un trayecto de siete días por el Caribe, con la tripulación y los pasajeros “completamente vacunados”, de acuerdo a Royal Caribbean.

Antes de embarcar los viajeros debieron mostrar pruebas de vacunación y un test negativo de la covid-19.

Los dos positivos surgieron de las pruebas requeridas a los pasajeros al final del crucero, y que se hace tres días antes de que culmine el viaje.

Conforme a los criterios de Saber más

________________________________

VIDEO RECOMENDADO

¿Qué es y cómo se transmite el Coronavirus que surgió en China? null