Un restaurante de comida mexicana, ubicado en Houston, Texas (Estados Unidos), y que recibió amenazas a través de mensajes en redes sociales tras asegurar que continuarían obligando a sus comensales al uso de mascarillas dentro su establecimiento para protegerse del coronavirus, informó que no darán marcha atrás con esta exigencia.

En una entrevista a Telemundo, Arnaldo Richards, dueño del restaurante “Picos”, explicó que si bien recibió con mucha alegría que gobernador Greg Abbott diera medidas para reabrir la economía en Texas, como ampliar al 100% los aforos de restaurantes, no compartió la eliminación del uso de mascarillas.

Según explica, ellos decidieron mantener esa disposición pues “hay que tener medidas para prevenir lo que ha estado pasando”, en referencia los contagios y muertes por COVID-19.

“Nosotros decidimos mantener el status quo, hacer lo que hemos hecho desde un principio, manteniendo no solo las mascarillas en nuestros empleados, sino también pidiendo a nuestros clientes que las usen y manteniendo el distanciamiento social necesario”, aseguró Richards.

Richards también explico que luego de que conociera sus decisión han estado recibiendo mensajes y llamadas donde los amenazaban de llamar al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para que pidieran documentación a sus empleados.

“Esto se me hace totalmente racista, por el hecho de que somos un restaurante mexicano no necesariamente nos tienen que enviar a [funcionarios de] inmigración. Todos los restaurantes de Houston tienen empleados latinos, y si fuéramos un ‘steak house’ o un restaurante italiano posiblemente no hubieran hecho ese comentario tan estúpido”, comentó.

El empresario finalmente comentó que ellos seguirán usando mascarillas “por los menos otros 180 días más” por que es el tiempo que estiman habrá ya suficiente gente vacunada contra el COVID-19.

Abbott, gobernador de Texas -segundo estado más grande de Estados Unidos-, anunció el 2 de marzo que era el momento “de abrir Texas al 100%” y levantó la orden de portar tapabocas en público de manera obligatoria. Esta derogación se hizo efectiva recién el miércoles.

La medida también se tomó en Mississippi, siguiendo a otros estados como Michigan y Lousiana, que relajaron las restricciones tomadas para mitigar los contagios de COVID-19.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó duramente a los gobernadores asegurando que se trataba de “un gran error” y calificó la iniciativa de ser un “pensamiento neandertal”.

El recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins ha contabilizado hasta el miércoles un total de 45.795 muertes en Texas, posicionándolo como el tercer estado más golpeado por la pandemia, detrás de California (54.697) y Nueva York (48.573).

En cuanto a contagios, Texas se mantiene como el segundo estado con más registros con 2′709.785, detrás de California con 3′608.769.

Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia, registrando hasta el miércoles 529.067 fallecidos por la enfermedad.

