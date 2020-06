EE.UU. podría tener 100.000 casos diarios de coronavirus si no toma medidas, advierte Anthony Fauci ”Ahora estamos teniendo 40.000 nuevos casos diarios. (...) No me sorprendería si llegamos a 100.000 si esto no cambia ”, dijo el experto Anthony Fauci ante el Comité de Salud y Educación del Senado

El epidemiólogo Anthony Fauci es asesor de la Casa Blanca para la pandemia de coronavirus. (Foto: Al Drago / POOL / AFP).