Marcha nacional: así se desarrolló la protesta en la capital y el país | FOTOS Ocultar noticia urgente

Fauci dice que no está asesorando sobre el coronavirus a Biden y no ve razón para abandonar ahora a Trump “Me quedo en mi carril. No soy un político. Hago cosas de salud pública”, dijo en una entrevista Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos.