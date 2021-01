Ante el incremento de casos de contagios de coronavirus en diversas partes de Estados Unidos, las funerarias en el sur de California han tenido que rechazar a familias de personas fallecidas porque se están quedando sin espacio ante la alarmante acumulación de cadáveres.

Según la cadena “Univisión”, algunas funerarias han tenido que crear listas de espera para que puedan atender a las personas y otras han suspendido todo tipo de servicio por los cuerpos que llegan a diario. El panorama es desolador y el drama de muchas familias no termina en medio de la pandemia.

“Hasta cierto punto terrorífica de ver tantas personas que están falleciendo constantemente y tantas familias que nos están pidiendo ayuda y no poder servirles a todos”, declaró Magda Maldonado, propietaria de la funeraria Continental Funeral Home en Los Ángeles.

Continental maneja un promedio de 30 cadáveres por día, seis veces arriba de su cifra normal. Los propietarios de las morgues se llaman unos a otros para ver si alguno puede recibir cuerpos y la respuesta es siempre la misma: están llenos.

“Univisión” contó el caso de Liliana Ramos, que tiene el cuerpo de su padre fallecido por paro cardíaco en la morgue de un hospital desde hace cuatro días. La pandemia complicó su situación y ahora está a la espera de que puedan trasladar el cadáver a una funeraria.

“[Le dicen] No hay ya campo, no tenemos hasta el mes que entra y otros me dicen que ya no están aceptando nada más de informes porque ya están bastante llenos”, manifestó Liliana.

Hasta el momento, Liliana ha visitado 15 funerarias. Además, relató que su mamá se encuentra hospitalizada de gravedad por complicaciones con el coronavirus.

Bob Achermann, director ejecutivo de la Asociación de Directores de Funerarias de California, aseguró que todo el proceso de inhumación y cremación de cadáveres se ha ralentizado, incluido el embalsamamiento de cadáveres y el trámite de las actas de defunción. En tiempos normales, la cremación podría efectuarse en un día o dos, ahora hay una tardanza de al menos una semana o más.

Según cifras oficiales el total de fallecidos por la pandemia en los Estados Unidos alcanza ya los 365.400, por lo que el país se ha convertido en el más afectado por la pandemia, con además de 21,5 millones de infectados del global de los 88 millones en todo el mundo.

California reporta hasta el momento más de 2,5 millones de casos de coronavirus y 28,552 fallecidos, de acuerdo al reporte actualizado de medio “The New York Times”.

Con información de EFE y AP.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Congreso de EEUU certificó oficialmente la victoria electoral de Joe Biden