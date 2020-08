Chris Rogan (29 años) fue dado de alta tras luchar 132 días contra el coronavirus en el Hospital Bellevue de Nueva York (Estados Unidos). Su mejora es considerada como milagrosa, sin embargo, tuvieron que amputarle la pierna derecha.

“Cuando me desperté no tenía ni idea de que me habían amputado la pierna. El equipo médico me preguntó ‘¿Todavía sientes como si tuvieras una pierna allí?’ Me sorprendí. Me asusté. ‘¿Qué quieres decir con eso?’, le respondí. Entonces supe que algo serio me había ocurrido ” contó Chris Rogan.

El joven paciente sufrió varias complicaciones. Tuvo que ser entubado dos veces por un total de 71 días y se le practicó una traqueotomía. La amputación de la pierna se realizó debido a unos coágulos de sangre que dificultaron la circulación, según detalló ABC .

El caso de Chris Rogan es parecido al del actor de Broadway, Nick Cordero, quien también perdió una pierna por el coronavirus pero que, lamentablemente, falleció.

Su esposa, Crystal Rogan, dijo que se identificó con el caso del actor. “Pude sentir por lo que estaba pasando la familia de Nick Cordero, como si sus casos fueran similares, muy similares”, indica.

“Hasta verificaba las noticias todos los días para ver como seguía el actor. Comparaba los casos y mantenía la esperanza en ambos”, agrega.

Chris Rogan afronta su nueva situación con optimismo. Se encuentra agradecido por seguir con vida y por haber vencido al coronavirus, aún cuando todos pensaban que iba a morir.

“No es el fin del mundo. La falta de una pierna no me define. Siento que mi calidad de vida va a mejorar porque ahora aprecio todo mucho más ”, asegura.

También se siente sorprendido por la manera en que el coronavirus se ha propagado por el mundo. “Lo que está pasando es impactante. En todo este tiempo que he estado hospitalizado los casos se han multiplicado tremendamente en Estados Unidos y los demás países”, comenta.

Otro caso de amputación

El caso de amputación por coronavirus de Chris Rogan no es el único que se ha conocido en Estados Unidos durante los últimos días.

Gregg Garfield, un hombre de 54 años de California, que tenía solo un 1% de probabilidad para sobrevivir, logró superar el coronavirus, pero tuvieron que amputarle casi todos los dedos de las manos.

Fox News indicó que Gregg Garfield fue hospitalizado a comienzos de marzo. El internamiento duró cerca de 2 meses y comprendió una serie de complicaciones.

Todos los dedos de la mano derecha de Gregg Garfield fueron amputados. Lo mismo ocurrió con la mayoría de los dedos de su izquierda. Todo esto ocurrió por una falta de riego sanguíneo. Ahora deberá someterse a una cirugía reconstructiva de dedos.

“Mis manos nunca serán las mismas. Ya no tengo dedos. Esto le puede pasar a cualquiera”, dijo a KTLA al comentar lo destructivo que puede ser el covid-19.

