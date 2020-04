Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recogidos por la página especializada Worldometers, hay 305.086 casos confirmados por COVID-19 y 23.474 fallecidos a causa de esa enfermedad en Nueva York. Al menos 29 de estos decesos serían compatriotas, según información brindada por las autoridades peruanas a El Comercio.

Nueva York es, por amplia diferencia, el estado más golpeado por el coronavirus en Estados Unidos. En las últimas 24 horas ha sumado 3.636 nuevos casos de contagios y 330 muertos.

En segundo lugar aparece la vecina Nueva Jersey con 116.264 casos y 6.770 muertos, mientras que en tercer lugar se encuentra Massachusetts con 58.302 y 6.770 respectivamente.

Este Diario conversó con la cónsul general del Perú en Nueva York, Marita Landaveri, sobre cómo ha afectado el COVID-19 a la comunidad peruana asentada en ese estado.

Landaveri, quien asumió el cargo actual en septiembre del 2018, alentó a que los compatriotas que se encuentren en Nueva York y atraviesen una condición de alta vulnerabilidad entren en contacto con la oficina diplomática.

“En nuestro Facebook tenemos todo tipo de información sobre las facilidades que da el estado o la ciudad de Nueva York para quienes residen acá”, explica. “En muchos casos no interesa cuál es su situación legal. Todo lo ponemos en Facebook y las personas pueden beneficiarse de eso”.

- ¿Cuántos peruanos se han contagiado o han fallecido a causa del coronavirus en Nueva York?

Fallecidos hasta el momento son 29, acabo de enterarme del último caso. Sobre contagiados no sabría decirle porque no tenemos un recuento. Normalmente las familias de quienes han fallecido se han contagiado de COVID-19 también, gracias a Dios no ha fallecido más de un miembro por familia. Esas personas se han recuperado por lo general sin necesidad de acudir a un hospital. Sobre los decesos, la mayoría ha fallecido en hospitales de todo el estado de Nueva York. Este último caso que conocimos hoy falleció el 3 de abril, pero recién tomamos conocimiento porque los familiares nos pidieron apoyo para el retorno de las cenizas.

- ¿Formaba parte del grupo de vulnerabilidad o qué características tenía?

No tenemos mayores detalles. Del caso que conocimos ayer sí sabemos que era una persona de 96 años. Es el deceso de mayor edad entre los que tenemos registrados, mientras que el menor tenía 37 años. Pero no quiere decir que los 29 que conocemos sean los únicos que hay, porque las familias prefieren no informar si no es necesario.

- Se ha estigmatizado a quienes sufren de COVID-19...

Sí, la gente prefiere guardar reserva sobre sus deudos que fallecieron por COVID-19. Es cierto que no siempre aparece COVID-19 en los certificados de defunción, usan otros términos como neumonía o infección fulminante. Tenemos dos o tres casos de fallecidos donde no figura COVID-19 pero igual los tenemos registrados por si necesitan ayuda con los trámites a futuro. Lo que recomendamos, entre otras cosas, es solicitar tres partidas de defunción a las autoridades estadounidenses y otras tres de las autoridades peruanas porque se necesitarán para los trámites.

_____________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

__________________________

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

__________________________

VIDEO RECOMENDADO

El coronavirus pone a prueba la salud mental del personal médico en Nueva York

El coronavirus pone a prueba la salud mental del personal médico en Nueva York (22/04/20)