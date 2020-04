El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en una rueda de prensa brindada este martes que suspenderá la inmigración al país por al menos 60 días, con posibilidad de ampliarlo si considera necesario, como respuesta ante la crisis ocasionada por la pandemia de coronavirus COVID-19.

“Sería injusto para quienes fueron despedidos que luego fueran reemplazados por un inmigrante traído desde el extranjero. Tenemos que cuidar a los trabajadores americanos”, señaló el mandatario en la conferencia brindada desde la Casa Blanca.

Según el Departamento de Trabajo, 22 millones de personas han solicitado beneficios de desempleo durante las últimas cuatro semanas.

Pese a ello, la medida ha provocado diversas críticas que apuntan a que el mandatario estaría utilizando la pandemia para llevar adelante la agenda antiinmigración que lo ayudó a obtener la presidencia en el 2016, a pocos meses de un nuevo proceso en el que Trump busca la reelección.

Esta se suma a una lista de medidas y declaraciones polémicas que el actual inquilino de la Casa Blanca ha vertido durante la emergencia sanitaria.

SUBESTIMANDO AL VIRUS

El 20 de enero se registró el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. Pese a ello, dos días después el mandatario tuiteaba que “lo tenemos todo bajo control” y el 24 del mismo mes aseguraba que “el coronavirus está muy controlado en Estados Unidos. Me parece que la Bolsa empieza a tener buen aspecto”.

Para el 25 de febrero, Trump incluso pronosticaba que estaban “muy cerca de conseguir una vacuna” y un día después que “los 15 casos van a bajar a cerca de cero. Muy pronto serán cinco personas y podrían ser una o dos en muy poco tiempo”.

Hoy en día Estados Unidos es el país con más casos registrados de COVID-19 al sumar 823.257 contagiados de un total de 2′560.504 a nivel global, según datos de la Universidad John Hopkins.

A mediados de abril, el epidemiólogo y asesor científico de la Casa Blanca Anthony Fauci, reconocía que “si se hubiera parado todo desde el comienzo, podría ser diferente. Pero hubo mucho rechazo al cierre de muchas cosas en aquel entonces”.

“UN PRESENTIMIENTO” SOBRE LA TASA DE MORTALIDAD

El 3 de marzo, funcionarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) modificaban la tasa de mortalidad del coronavirus pasando del 2% al 3,4%, durante una conferencia de prensa.

Antes de que acabe esa semana, sin embargo, Trump brindó una entrevista a la cadena televisiva Fox aseverando que la cifra le parecía “un número falso”.

“Mucha gente tendrá esto y es muy leve. Mejorarán muy rápidamente. Ni siquiera ven a un médico. Nunca oyes hablar de esas personas”, dijo el mandatario. “Personalmente, tengo un presentimiento de que el número es muy inferior al 1%”.

Al cierre de este artículo, se registraban 43,921 muertes a causa del coronavirus en Estados Unidos. Es decir, una tasa de mortalidad del 5,44% aproximadamente.

NO HAY ASILO NI VUELOS DESDE EUROPA

A la medianoche del 13 de marzo entró en vigencia la restricción de entrada a Estados Unidos para las personas que hubieran estado en la zona Schengen durante los 15 días pasados.

Las críticas no tardaron en llegar desde la Unión Europea, considerando que la decisión se había adoptado “de manera unilateral y sin consulta” afectando a aliados como Alemania, Francia e Italia, a los que días después se sumó el Reino Unido mediante una ampliación del decreto.

Esa misma semana, Trump había anunciado que negaría la entrada al país a los solicitantes de asilo. La decisión provocó que organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, emitieran comunicados en los que advertían que la medida “va contra las obligaciones legales internacionales y domésticas de Estados Unidos”.

“VIRUS CHINO”

Durante la misma semana de marzo -una de las más agitadas de estos últimos meses- Trump se enfrascó en una nueva polémica, esta vez con el Gobierno de Beijing por denominar “virus chino” al COVID-19.

“Estados Unidos respaldará poderosamente a aquellas industrias, como las aerolíneas y otras que están particularmente afectadas por el virus chino”, escribió el mandatario.

Casi de inmediato, las autoridades chinas protestaron a través del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. “Nos oponemos firmemente”, señaló en una rueda de prensa Geng Shuang, quien consideraba el término como una “estigmatización” del país.

FONDOS DE LA OMS CONGELADOS

Una de las más recientes polémicas tuvo del otro lado a la OMS. La segunda semana de marzo Trump deslizó durante una conferencia de prensa su intención de congelar los fondos que su gobierno aporta a la organización sanitaria, acusándola de tener un “sesgo” en favor de China y un “mal manejo” de la pandemia.

Aunque en esa misma conferencia el mandatario se retractó, el 14 de abril materializó el anuncio. “Hoy ordeno a mi Gobierno suspender los fondos a la OMS mientras reviso su conducta para determinar el rol de la OMS y su grave mal manejo y encubrimiento de la expansión del coronavirus”, anunció en dicha oportunidad.

Entre las primeras reacciones al anuncio estuvo la del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien recalcó que no era el momento indicado para tomar decisiones de este tipo.

“Una vez hayamos pasado la página de esta epidemia, debe haber un momento para mirar hacia atrás y comprender cómo surgió esta enfermedad y cómo propagó su devastación tan rápidamente en todo el mundo, y cómo todos los involucrados reaccionaron a la crisis”, señaló en un comunicado.

China, por su parte, mostró su “profunda preocupación” ante la necesidad del presupuesto en medio de la pandemia. “Esta decisión debilitará las capacidades de la OMS y socavará la cooperación internacional contra la epidemia”, indicaba una nota diplomática desde Beijing.

Incluso el gobierno alemán, aliado de los estadounidenses, afirmó que echar culpas en plena emergencia “no ayuda” a conseguir una solución. “Tenemos que trabajar estrechamente contra la Covid-19. Una de las mejores inversiones es fortalecer a las Naciones Unidas, en particular a la OMS, que no cuenta con fondos suficientes, por ejemplo, para el desarrollo y la distribución de pruebas y vacunas”, tuiteó el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas.

_____________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

__________________________

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

__________________________

VIDEO RECOMENDADO

Trump anuncia que suspenderá temporalmente la migración hacia EEstados Unidos por el coronavirus

Trump anuncia que suspenderá temporalmente la migración hacia EEstados Unidos por el coronavirus. (A