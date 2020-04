Durante el fin de semana diversos medios estadounidenses reportaron sobre las intenciones del presidente Donald Trump de despedir al secretario de Sanidad y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), Alex Azar. Los informes fueron desmentidos por el mandatario durante el domingo calificándolos como ‘fake news’ y asegurando su respaldo hacia el ministro.

El sábado el medio con base en Washington DC y especializado en asuntos de gobierno, Politico, anunciaba que cuatro fuentes cercanas a la Casa Blanca habían confirmado que se manejaban los nombres de la coordinadora del equipo contra el coronavirus , Deborah Birx; la jefa de Medicare, Seema Verma; y el subsecretario de HHS, Eric Hargan, como reemplazos de Azar.

Los funcionarios que buscaban promover la salida de Azar -entre ellos el yerno de Trump, Jared Kushner, y el vicepresidente Mike Pence- se habrían visto motivados por los diferentes reportes en los que se reveló que el ministro había sido de los primeros en alertar a Trump sobre los riesgos del coronavirus, a inicios de enero, los mismos que el mandatario habría ignorado.

Según el Daily Beast, los funcionarios calificarían a Azar como “alarmista”.

En enero del 2018, con 50 años, Azar fue designado al frente del HHS tras ser propuesto por el mismo Trump. Hasta entonces trabajaba como representante en Estados Unidos de la farmacéutica multinacional Eli Lilly. La designación sorprendió a un gran sector político pues el mandatario había centrado gran parte de su discurso como candidato -y tras haber llegado a la Casa Blanca- en contra de las grandes empresas de ese rubro y los lobbies que realizaban.

Azar se presentaba como un experto en regulación, con experiencia en el Gobierno tras cumplir como número dos del HHS entre el 2001 y 2005 durante la Administración de George W. Bush y con 10 años en el cargo dentro de Eli Lilly.

“¡Será una estrella por una sanidad mejor y unos precios de los medicamentos más bajos!”, escribía Trump en su cuenta de Twitter por aquellos días.

Su postura a favor de triplicar el precio de la insulina, promotor de la prohibición del aborto e insistir en que el acceso a los servicios de salud debería depender del libre mercado llevó a que la mayoría de los demócratas votaran en contra de su nominación. Por estos días, y en medio de una pandemia, la opinión cambió totalmente.

Azar habría recibido la primera alerta sobre el coronavirus el 1 de enero de parte del director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Robert Redfield, como el de una “enfermedad respiratoria desconocida”, de acuerdo al Daily Beast.

Reportó la alerta al Consejo de Seguridad Nacional el 7 de enero e inició la conformación de un grupo de trabajo que incluía a Redfield y al conocido epidemiólogo Anthony Fauci para elaborar planes de contingencia.

Según The Washington Post y The New York Times, Azar dio la primera alerta a Trump el 18 de enero durante una reunión en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. En aquella oportunidad, el ministro habría sido ignorado por el mandatario, quien incluso le recriminó no haber prohibido todos los artículos de vapeo.

El 30 de enero, Azar habría insistido con una segunda alerta sobre lo que ya se perfilaba para convertirse en una pandemia, de acuerdo a The New York Times. “La segunda advertencia que le dio al presidente sobre el virus en dos semanas”, apunta el diario.

A inicios de febrero, la Casa Blanca habría rechazado el pedido de “un presupuesto suplementario multimillonario” enviado por Azar. Pocos días después, desde el Congreso se aprobó un incentivo de US$8 mil millones para los servicios públicos de salud, lo que lejos de dar fundamento al pedido en Azar generó mayor animosidad desde la residencia presidencial, según reportes de Daily Beast.

Pese a ello, Azar ha dicho que Trump “nunca rechazó, dio la espalda o desestimó” alguna de sus recomendaciones, según Político.

En los meses posteriores una serie de medidas alejaron aún más a Azar de la Casa Blanca y restaron poder al HHS, como la designación de un equipo especial contra el coronavirus encabezado por el vicepresidente Mike Pence, quitando al ministro de la primera línea de respuesta.

Cabe resaltar que la Administración Trump declaró la emergencia nacional por el coronavirus recién el 13 de marzo, día en el que también emitió las recomendaciones sobre distanciamiento social.

Como mencionamos líneas atrás, estas situaciones han provocado que el Partido Demócrata cambie totalmente su opinión sobre Azar. "Es el adulto en la sala. No es llamativo. Es un nerd total, increíblemente académico en la forma en que piensa a través de estas cosas ", le dijo un senador demócrata al Daily Beast.

Mientras que otro asesor añadió que: “Dentro de nuestro mundo, él es uno de los pocos buenos actores”.

Según Político, la decisión de cambiar a Azar estaría frenada para evitar alimentar las críticas sobre el mal manejo que ha tenido la Administración Trump frente al coronavirus. Sin embargo, eso no habría impedido que designen al exasistente de campaña de Trump, Michael Caputo, como el principal portavoz del HHS en un claro intento de ejercer mayor control sobre las actividades del ministerio.

“El secretario Azar está ocupado respondiendo a una crisis mundial de salud pública y no tiene tiempo para intrigas palaciegas”, se limitó a responder un portavoz del HHS a Politico.

_____________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

__________________________

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

__________________________

VIDEO RECOMENDADO

Donal Trump recibe duras críticas por sugerir combatir el virus con “desinfectante”

Donal Trump recibe duras críticas por sugerir combatir el virus con "desinfectante"