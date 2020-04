Han pasado 49 días desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el COVID-19 era una pandemia. En este tiempo el foco de la enfermedad ha pasado de ubicarse en China a dar el salto a Europa para finalmente concentrarse en Estados Unidos, principalmente en el estado de Nueva York, donde se concentran 305.086 de los 1′051.858 casos confirmados y 23.474 de las 60.747 muertes a causa de la enfermedad.

En ese estado se concentra la cuarta comunidad peruana más grande en Estados Unidos, según el censo realizado en el 2017, con 66.318 miembros y siendo superado únicamente por Nueva Jersey (75.869), California (91.511) y Florida (100.965).

Por ello, El Comercio conversó con la cónsul general del Perú en Nueva York, Marita Landaveri, sobre la atención que venían recibiendo tanto los compatriotas que residen en ese estado y se han visto afectados por el COVID-19 como quienes viajaron por distintas razones y se quedaron varados tras decretarse el cierre de nuestras fronteras, el 17 de marzo.

Landaveri, diplomática que ocupa el cargo actual desde septiembre del 2018, responde a las principales inquietudes que ha podido ir recogiendo El Comercio en estas últimas semanas.

Marita Landaveri Porturas es la cónsul general del Perú en Nueva York desde septiembre del 2018.

- ¿Cuántos peruanos están varados en Nueva York?

Calculamos que tenemos ahora alrededor de 250 varados en Nueva York. Pero eso aumenta cada vez que se amplía la cuarentena. Conforme más personas tienen dificultades se van registrando en nuestros padrones. Inicialmente era un grupo de 820 varados que se ha ido reduciendo porque 345 viajaron vía Houston, otros se mudaron a Houston y hacia Miami.

- ¿A quiénes se considera como varados?

A quienes tenían pasajes de retorno al Perú entre el 16 de marzo y el 10 de mayo.

- ¿Dónde debo registrarme si cumplo con ese requisito?

En el empadronamiento que abrió la Cancillería en marzo los datos llegaban a Lima y luego eran enviados a los consulados. El día sábado esa dinámica acabó y ahora los registros se hacen en cada consulado.

- ¿Y si mi pasaje era para luego de esa fecha pero estoy en condición de vulnerabilidad?

En paralelo, si tienen su pasaje para el 11 de mayo o el 12 o para junio, tenemos un padrón extra. Si bien no los podemos considerar dentro del grupo de varados conforme a los lineamientos enviados desde Cancillería, tenemos esa lista de personas que pueden ser vulnerables. Además, hay un tercer grupo de residentes documentados o no documentados que pasan por situaciones difíciles y quieren regresar al Perú por diferentes motivos. Toda esa información la guardamos para que ni bien podamos apoyarlos hacerlo. Ya sea con vuelos o con información que nos llegue.

- ¿Habrá un vuelo de repatriación en los próximos días?

Oficialmente no hay. No estamos organizando vuelos porque las autoridades en Lima nos han explicado que no hay forma de recibirlos. Sin embargo, tenemos conocimiento de dos vuelos que están intentando organizar las empresas que trajeron a los jóvenes J1, a quienes esta situación les costó el trabajo. Sabemos que están preguntando quiénes pueden costearlo, para eso deben pagar el pasaje, alojamiento y comida por 15 días. Fuera de eso no conocemos de vuelo alguno, humanitario o chárter, que el Gobierno Peruano esté organizando

- ¿Por qué esas empresas ofrecen estos vuelos junto a alojamiento y estadía?

Por lo que dicen estas organizaciones seguramente uno de los requisitos para aprobar estos vuelos es que se comprometan a que los repatriados cumplan la cuarentena. Por eso ofrecen el paquete.

- ¿Qué tipo de ayuda recibe un peruano varado en Nueva York?

Cancillería destinó un monto a cada consulado para cumplir una serie de lineamientos bien específicos. A las personas que verificamos que están en verdadera necesidad les enviamos declaraciones juradas donde aseguran que necesitan el apoyo humanitario y les podemos dar US$70 al día por 7 días máximo. Esto se ha repetido en algunos casos, hay personas a las que ya se lo hemos dado tres veces.

- ¿Cuántas personas han recibido esta ayuda?

A este punto deben ser unas 200 personas.

- ¿Qué sucede si no tengo una cuenta bancaria en EE.UU.? ¿Puedo acudir al consulado para recibir la ayuda?

Personal del consulado está yendo una y hasta dos veces a las oficinas para brindar el dinero a quienes no tienen cuentas bancarias o no pueden recibir transferencias. Además, tenemos una donación de Catholic Charities que nos ha dado comida no perecible para entregársela a quienes lo desean.

- ¿Y si necesito realizar otro trámite consular?

Esos días se aprovechan también para atender a quienes deben recoger su pasaporte, su DNI o para los temas relacionados al retiro de los 2 mil soles de la AFP, como las transferencias de poderes a algún familiar en el Perú para que puedan recoger su dinero y enviárselo. Este viernes vamos a atender pero con citas, para respetar el distanciamiento todo se maneja con citas.

- ¿Dónde me puedo enterar de qué días se da esa atención especial?

En nuestro Facebook tenemos todo ese tipo de información. Además, informamos sobre las facilidades que da el estado o la ciudad de Nueva York para quienes residen acá. En muchos de esos casos no interesa cuál es su situación legal (documentado o indocumentado). Hoy hubo un webinar para pequeñas empresas y quienes pueden recibir sus cheques de sueldo pese a no estar trabajando. También explicaron cómo pueden hacer las empresas de peruanos para beneficiarse de los préstamos y facilidades que brindan las autoridades de Nueva York. Además, encontrarán ayuda sobre las funerarias, ayudas de la Iglesia Católica y algunas ONG.

_____________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

__________________________

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

__________________________

VIDEO RECOMENDADO

La epidemia de coronavirus decae en Nueva York y la polémica crece por el confinamiento en Estados Unidos

La epidemia de coronavirus decae en Nueva York y la polémica crece por el confinamiento en Estados U