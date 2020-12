El presidente Donald Trump ha firmado un paquete de ayuda económica de 900.000 millones de dólares que entregará dinero a empresas e individuos afectados por la pandemia. También evita el cierre del gobierno.

Dos personas familiarizadas con la acción del presidente dijeron a The Associated Press que el presidente ha firmado la medida. No estaban autorizados a discutir el asunto públicamente y solicitaron el anonimato.

Good news on Covid Relief Bill. Information to follow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2020

El proyecto de ley incluye 1,4 billones de dólares para financiar las agencias gubernamentales hasta septiembre y contiene otras prioridades de fin de sesiones legislativas, como dinero para los sistemas de tránsito y un aumento en las prestaciones de cupones de alimentos.

Los demócratas prometen más ayuda una vez que el presidente electo Joe Biden asuma el cargo, pero los republicanos indican que verán cómo transcurren las cosas antes de emprender más acciones.

