Coronavirus USA | Covid-19 en Estados Unidos | El gigante norteamericano registró en la víspera casi 1.500 muertes por el coronavirus en un día, estableciendo así un nuevo y preocupante récord a nivel mundial desde que se desató la pandemia. Nueva York es el estado más perjudicado por la enfermedad, pues hasta la fecha acumula 1.867 decesos y 102.863 casos de contagio, y la cantidad total de fallecidos en el país supera ya los 7.400, según los datos de la Universidad Johns Hopkins.

De acuerdo al balance más reciente, entre jueves y viernes murieron 1.480 personas, y el número de casos positivos por Covid-19 aumentó a 277.953. Si bien Nueva York y Nueva Jersey son por ahora los principales focos de la enfermedad en el país, en otros estados como Florida, California, Michigan, Luisiana y Massachussetts, los casos de coronavirus superan ya los 10.000 en cada uno.

A pesar que el Gobierno recomendó a los ciudadanos utilizar mascarillas para protegerse del virus, sobre todo cuando se encuentren en la vía pública, el presidente Donald Trump volvió a generar polémica al indicar que esa es una decisión “voluntaria”, y “no creo que yo vaya a hacerlo”.

Esta medida de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) se suma a la del distanciamiento social, aplicada en diferentes estados para evitar la propagación del virus.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el asesor Jared Kushner, a la izquierda, y el vicepresidente, Mike Pence, a la derecha, en la Casa Blanca. (Foto: AFP/Mandel Ngan)

“Los CDC están recomendado el uso de mascarillas no médicas para taparse la cara como una medida voluntaria adicional. Es voluntario, no hay que hacerlo. Es voluntario, no creo que yo vaya a hacerlo”, señaló Trump en su más reciente rueda de prensa.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

VIDEO RECOMENDADO

Donald Trump da negativo a segunda prueba de Covid-19

Coronavirus: Donald Trump da negativo a segunda prueba de COVID-19 03/04/2020