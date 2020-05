[La Nación / GDA]. Una mujer en Estados Unidos evidenció una conducta de gran imprudencia en la manera de utilizar una mascarilla en medio de la pandemia de coronavirus que azota al mundo. La señora, cuya imagen entre ridícula y peligrosa se viralizó en poco tiempo, le realizó un agujero a su protector a la altura de la boca, para poder, según ella “respirar mejor”.

El uso máscarillas constituye una de las barreras mecánicas que los especialistas consideran útiles para evitar que se propague el virus del Covid-19. Ellos son una barrera para que a las vías respiratorias no ingrese con facilidad el contagioso virus. O bien, para que si este sale de una boca o nariz, no se expanda en el ambiente con peligrosidad.

Parecería ser un concepto básico y entendible para las personas. Sin embargo, esta mujer no habría comprendido del todo la finalidad del uso de las macarillas. Y si bien en Estados Unidos no es obligatorio el uso de tapabocas, el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades (CDC) recomendó a los ciudadanos que en espacios públicos lo utilicen.

Lo cierto es que esta mujer ingresó a la tienda con este particular modelo de mascarilla quizás suponiendo que obedecía así la recomendación de la CDC, pero no. Una persona, que no aparece en cámara, le pregunta por su extraño tapabocas y la mujer contesta: “Es que debemos usarlo pero se me hace difícil respirar, esto hace que respirar sea mucho más fácil”.

Only in America 😂 pic.twitter.com/3RQoHpQv2G — steve wraith (@stevewraith) May 2, 2020

Las palabras de la mujer tuvieron un retruque irónico por parte de la persona que hablaba con ella, que le dijo: “Yo también lo voy a hacer. Gracias por el consejo”.

La mujer del agujero en el barbijo se hizo rápidamente viral cuando el video en que se la ve ingresando a la tienda se difundió por las redes sociales con la consigna Only in América (Solo en América).

En los Estados Unidos las muertes por coronavirus alcanzaron al día de hoy la trágica cifra de 70.161, y el total de afectados son 1.216.150.

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

