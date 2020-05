El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abandonó suconferencia de prensa del lunes después de un intercambio de palabras con una periodista asiático-estadounidense. El mandatario le respondió a la joven que “le preguntara a China” sobre su pregunta y luego se negó a responder una consulta de otro periodista de la Casa Blanca. Así lo informó CNN.

Weijia Jiang, corresponsal de la Casa Blanca para CBS News, preguntó al presidente por qué considera que las pruebas de COVID-19 son una competencia mundial cuando más de 80.000 estadounidenses han muerto.

“Tal vez sea una pregunta que deberían hacerle a China”, respondió Trump a Jiang, quien nació en China y emigró a los Estados Unidos cuando tenía dos años.

“No me preguntes. Pregúntale a China esa pregunta, ¿de acuerdo?”, agregó el mandatario.

Trump intentó seguir adelante llamando a Kaitlan Collins, corresponsal de CNN en la Casa Blanca, pero Jiang intervino con una pregunta de seguimiento.

“Señor, ¿por qué me dice eso específicamente?”, preguntó Jiang, quien estaba visiblemente sorprendida por la demanda de Trump.

“Te estoy diciendo”, respondió Trump. “No se lo digo específicamente a nadie. Se lo digo a cualquiera que haga una pregunta desagradable”.

“Esa no es una pregunta desagradable”, dijo Jiang. “¿Por qué eso importa?”.

Trump luego miró nuevamente para responder una pregunta de otro periodista.

Collins, que había dejado que Jiang le hiciera preguntas de seguimiento a Trump, se acercó al micrófono.

“Tengo dos preguntas”, dijo Collins. “No, está bien”, respondió Trump. “Pero me has señalado”, agregó la periodista. “Tengo dos preguntas, señor presidente. Usted me llamó”.

“Lo hice”, dijo Trump. “Y no respondiste, y ahora estoy llamando a la joven de atrás”.

“Solo quería dejar que mi colega terminara”, explicó Collins. “¿Pero puedo hacerte una pregunta?”.

Donald Trump al ver la situación decidió terminar a conferencia de prensa. “Damas y caballeros, muchas gracias”, dijo antes de abandonar el Jardín de las Rosas.

El presidente fue fuertemente cuestionado por los críticos por el comportamiento que mostró.

El senador de Vermont, Bernie Sanders, calificó el intercambio de “bastante patético” y escribió en Twitter que Trump “es un cobarde que derriba a los demás para sentirse poderoso”.

Algunos críticos dijeron que los comentarios de Trump hacia Jiang eran racistas. No sería la primera vez que Jiang se enfrenta a comentarios racistas en la Casa Blanca.

Jiang escribió en Twitter en marzo que un funcionario de la Casa Blanca, a quien no nombró, se había referido al coronavirus como la “gripe Kung” en su rostro.

Otros críticos sugirieron que el intercambio estaba mezclado con el sexismo.

“La falta de profesionalidad del presidente siempre se revela con mayor claridad cuando interactúa con mujeres reporteras”, tuiteó Olivia Nuzzi, corresponsal en Washington de la revista New York.

_____________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

__________________________

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

__________________________

VIDEO RECOMENDADO

Israel publica carta inédita de nazi Adolf Eichmann que pidió clemencia. (AFP).