A través de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que suspenderá temporalmente la inmigración al país debido a la pandemia del coronavirus.

Sin ofrecer detalles de la decisión, el mandatario escribió: “En vista del ataque del enemigo invisible, así como la necesidad de proteger los trabajos de nuestros GRANDES (sic) ciudadanos estadounidenses, ¡firmaré una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a los Estados Unidos”.

Pese a que las agencias y medios de comunicación han pedido claridad a los voceros del gobierno de Washington sobre los alcances de esta decisión, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Seguridad (DHS) –que se encarga de la gestión de la inmigración- ofrecieron detalles más allá del tuit que publicó Donald Trump en esa red social.

Sin embargo, The New York Times y The Washington Post han dado pistas sobre los efectos que tendría esta decisión una vez se firme.

“Detener la inmigración a los Estados Unidos podría afectar a cientos de miles de titulares de visas y otros posibles destinatarios de la ‘Green Card’ que planean y se preparan para venir al país en cualquier momento”, describe el Post. Ese medio también detalla que dos funcionarios de la Casa Blanca aseguran se está redactando la orden ejecutiva que podría ser firmada este martes.

Entre tanto, el Times dice: “Bajo el tipo de orden ejecutiva que describió el presidente, la administración Donald Trump ya no aprobaría ninguna solicitud de extranjeros para vivir y trabajar en los Estados Unidos por un periodo de tiempo indeterminado”.

Desde el inicio de la pandemia, el Gobierno de Donald Trump ha cerrado las fronteras terrestres con Canadá y México, a la vez que el tráfico aéreo internacional está a la práctica suspendido y los consulados y embajadas han limitado sus servicios de visados.

Trump anuncia que suspenderá temporalmente la migración hacia EEstados Unidos por el coronavirus. (A

Además, Estados Unidos ha suspendido leyes migratorias y deporta de inmediato a México a todos los solicitantes de asilo y los inmigrantes sin papeles que cruzan su frontera, por lo que el Gobierno está utilizando desde hace semanas la pandemia para endurecer su política migratoria.

Defensores de los derechos de los inmigrantes han manifestado su preocupación de que el Gobierno mantenga las medidas de emergencia con las que ha suspendido leyes migratorias más allá de la crisis del coronavirus. El abogado Charles Kuck, del bufete especializado en inmigración Kuck Baxter, dijo en Twitter que la Justicia determinará que una orden de Donald Trump en este sentido es “completamente ilegal”.

En su tuit, Donald Trump hizo alusión a la “protección” de trabajos en un momento en el que las medidas de confinamiento contra el coronavirus han destruido 22 millones de empleos en todo el país en un periodo de cuatro semanas, algo sin precedentes.

Sin embargo, la semana pasada su Gobierno aprobó que inmigrantes con visados agrícolas puedan extender sus estadías más allá de los tres años permitidos y que puedan cambiar de empleador para evitar así una crisis en la cadena de suministro de alimentos.

