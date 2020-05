Coronavirus Estados Unidos EN VIVO | Últimas Noticias | Washington [AFP]. Estados Unidos registró 2.333 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, más del doble que el día anterior, según informó la Universidad Johns Hopkins a las 20H30 (03H00 GMT).

El lunes, el centro con sede en Baltimore informó de 1.015 fallecidos, la cifra más baja en más de un mes. Con los datos del martes, Estados Unidos registra 71.022 muertos, de largo el país más castigado por la covid-19.

El país también tiene el mayor número de casos diagnosticados de esa enfermedad, con más de 1,2 millones registrados.

A pesar de esas cifras, la Casa Blanca lleva días centrando su discurso en el desconfinamiento progresivo de Estados Unidos.

Durante un viaje a Phoenix, en el estado de Arizona, el presidente Donald Trump llamó este martes a reabrir rápidamente la economía, aunque admitió que eso provocará más fallecidos por la pandemia.

Preguntado por la cadena ABC News sobre si cree que aumentará el número de muertos por desconfinar a la población, el mandatario dijo: “Es posible, habrá algunos”.

Donald Trump habla con la prensa antes de partir a Arizona donde visitará una fábrica de mascarillas que son usadas para protegerse del coronavirus. (EFE/EPA/Yuri Gripas/ABACA / POOL).

VACUNA ANTES DEL FIN DE AÑO

El presidente Donald Trump dijo el domingo que Estados Unidos tendrá una vacuna contra el coronavirus antes de que acabe el año.

“Creemos que tendremos una vacuna antes de fin de año”, dijo Trump en un especial de la cadena Fox News en el Lincoln Memorial, en Washington.

El mandatario también dijo que instaría a la reapertura de las escuelas y universidades en septiembre. "Quiero que regresen", aseveró.

La predicción de cuándo habrá una vacuna contra el coronavirus se adelanta a medida que Estados Unidos y otros países compiten por ser los primeros en presentarla.

Trump insistió en que no le molestaría que otro país desarrollara la vacuna antes que los investigadores de Estados Unidos. "Si es otro país, me quitaré el sombrero (...) No me importa, solo quiero recibir una vacuna que funcione", añadió.

Preguntado sobre los riesgos durante los ensayos en personas en este proceso de desarrollo contra reloj, dijo que “son voluntarios. Saben en qué se están metiendo”.

El presidente reconoció que se estaba adelantando al parecer de sus propios asesores. "Los médicos dirían ‘bueno, no deberías decir eso’. Diré lo que pienso ", afirmó.

____________________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

__________________________

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

VIDEO RECOMENDADO

El Pentágono difunde vídeos de ovnis filmados por pilotos de la Marina de EE.UU. (AFP).

TE PUEDE INTERESAR