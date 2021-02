Un hombre denunció que su padre fue discriminado al no recibir la vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos. Abraham Díaz aseguró que el sistema de salud de la Universidad de Texas Rio Grande Valley no quiso administrarle la vacuna a su progenitor porque no tenía número de seguro social. Así lo informó la cadena Telemundo.

“No sé si fue un doctor o una enfermera que le dijo a mi padre: no podemos ponerle la vacuna porque esto es solamente para ciudadanos estadounidenses o personas que tengan número social”, dijo Abraham Díaz.

Asimismo, Díaz explicó que su padre, de 61 años, cumple los requisitos de persona vulnerable, debido a que padece de hipertensión. “Claramente se vio que no se la querían poner (la vacuna) no porque no tenía condiciones, porque si las tiene por su edad y su enfermedad. Fue porque no tiene documentos”, agregó.

Las disculpas de la Universidad de Texas

Por su parte, la Universidad de Texas Rio Grande Valley se disculpó por rechazar a dos personas indocumentadas para la inoculación de las vacunas contra el COVID-19.

“UT Health RGV se enteró el sábado 20 de febrero de que no estaba siguiendo las pautas más actuales del estado de Texas, en el que todos los pacientes elegibles, a pesar de su lugar de residencia, deben recibir la vacuna contra el COVID-19″, se lee en el comunicado.

A message to our campus and RGV community: pic.twitter.com/QaebNMFAzL — UTRGV (@utrgv) February 21, 2021

Asimismo, no se requiere prueba de residencia y ciudadanía para recibir la vacuna, según el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas, como se indica en la guía del sitio web de la agencia. El portavoz de UT-RGV, Patrick González, confirmó que la universidad no siguió el protocolo estatal.

Cabe destacar que el centro de salud se comunicará para reprogramar una cita los pacientes afectados en este problema. “UT Health RGV se disculpa con los pacientes que se vieron afectados en el sitio de vacunación del sábado. Nos estaremos comunicando para proporcionar a esos pacientes una cita lo antes posible”.

La Universidad de Texas Rio Grande Valley también informó que se han administrado más de 20,000 dosis de vacunas hasta el momento, y esperan adherirse a las pautas ampliadas para servir a más miembros de su comunidad.

Según la última actualización los estados con más casos de COVID-19 en los Estados Unidos son California con 3.533.639; Texas, con 2.603.112; Florida, con 1.872.923; Nueva York, con 1.597.969, e Illinois, con 1.175.568.

