Columbus. Un ciudadano de Ohio en Estados Unidos, que manifestó que las medidas de prevención para evitar los contagios por el nuevo coronavirus eran unas “tonterías”, murió producto de esta enfermedad el pasado miércoles.

Según informa el “New York Post” e “Infobae”, el hombre identificado como John W. McDaniel, de 60 años, falleció en Columbus justamente un mes después de publicar una serie de mensajes contra el coronavirus.

El hombre, que fue hospitalizado en el Riverside Methodist Hospital tras dar positivo, dijo que la orden del gobernador de Ohio, Mike DeWine, de cerrar los establecimientos como bares y restaurantes para evitar la propagación del virus eran unas “tonterías”.

“Si lo que estoy escuchando es verdad, ese DeWine ha ordenado el cierre de todos los bares y restaurantes, yo digo, ‘tonterías’. Él no tiene autoridad. Si estás paranoico por miedo a enfermarte, simplemente no salgas. No debería impedir que nosotros vivamos nuestras vidas. La locura tiene que terminar”, escribió el 15 de marzo.

Además, dijo que la pandemia del coronavirus era una “estratagema política”. “¿Alguien tiene las agallas para decir que este COVID-19 es una estratagema política?", indicó previamente el 13 de marzo.

Sin embargo, las publicaciones fueron borradas, pero capturadas y criticadas por varias personas de la zona. Tras un tiempo, el obituario del hombre confirmó que falleció “con su amada familia a su lado por complicaciones de lcoronavirus".

El deceso producto de esta enfermedad de McDaniel se convirtió en el primero del condado de Marion, complementó el medio local Marion Star.

McDaniel deja tras su fallecimiento a su esposa y dos hijos. El medio “New York Post” confirmó que el hombre tendrá un funeral en vivo el miércoles.

La cantidad de muertos en Estados Unidos, que registró su primer deceso vinculado al virus a fines de febrero, asciende a 42.364. El país registró 787.901 contagios. Las autoridades consideran que 72.858 personas sanaron.

