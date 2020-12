Una carta enviada por la Asociación Americana de Ambulancias (AAA) de Estados Unidos al Departamento de Salud advierte que debido a la pandemia de Covid-19 su sistema de respuesta a emergencias está al borde del colapso y encaminado a una inevitable quiebra si no recibe fondos con urgencia.

“El sistema médico de emergencias 911 en todo Estados Unidos está en un punto de quiebre”, advierte Aarron Reinert, presidente de la AAA, en la misiva enviada a las autoridades federales el 25 de noviembre y a la que la cadena CNN tuvo acceso. “Sin un alivio adicional, parece probable que quebremos, incluso cuando entremos a una tercera oleada del virus en el Medio Oeste y el Oeste (del país)”.

Los servicios de emergencia médica privados recibieron en abril un total de US$350 millones del fondo federal para enfrentar al Covid-19; sin embargo, este dinero les duró apenas semanas por los aumentos de presupuesto, según detalla NBC News.

El portal político The Hill, detalló por su parte que Reinert ha solicitado un total de US$2,6 mil millones de fondos federales para mantener activos los servicios de emergencia durante la pandemia.

Maria Bianchi, CEO de AAA, añadió que esto permitiría otorgar unos US$43.500 a cada una de las 60 mil ambulancias que hay en el país, con lo que podrán adquirir suministros y equipos de protección personal.

Las medidas de bioseguridad adoptadas a raíz de la pandemia de coronavirus han incrementado significativamente los gastos en estos equipos. Según información que le brindó el servicio de ambulancias Medstar en Fort Worth (Texas) a la cadena Univisión, a causa del virus han pasado de usar 10 mascarillas por día a 200. Es decir, un gasto que mensualmente sumaba 200 dólares ahora representa un pago de más de 23 mil dólares en el mismo periodo de tiempo.

Las medidas de bioseguridad adoptadas a raíz de la pandemia de coronavirus han incrementado significativamente los gastos en estos equipos. (Foto: Reuters)

Sumado al aumento de gastos, la demanda de ambulancias se ha reducido dramáticamente por dos factores principales: muchos centros médicos han suspendido las operaciones y otros procedimientos médicos que no estén relacionados al Covid-19; además, la gente teme ser transportada a bordo de una ambulancia porque considera que hay un mayor riesgo de contagiarse del virus.

Agregado a esto, según NBC News, ahora se espera que los servicios médicos atiendan a los pacientes en el lugar de la emergencia -por el mismo temor a contagiarse de Covid-19 en un hospital-; sin embargo, esto produce que los centros médicos se nieguen a reembolsar esos gastos a las empresas de ambulancias porque, técnicamente, no han transportado a ningún paciente.

“Nunca hemos estado tan mal y estamos buscando una solución, algo que nos pueda ayudar a paliar esta urgencia, para que eso no suceda, para que alguien no llame al 911 y no llegue una unidad dentro del tiempo adecuado para poder ayudar a esa persona”, resaltó Bianchi para CNN.

La crisis de las ambulancias ha llegado cuando Estados Unidos ha alcanzado un máximo histórico de muertes por Covid-19 en un solo día, registrando unos 3.157 decesos a causa de la enfermedad el último miércoles. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, en el país se han detectado 14,1 millón de casos y 275.729 fallecimientos hasta la fecha.

