Carolina del Norte. Una mujer de Carolina del Norte manifestó que había dado positivo por coronavirus a pesar de quedarse en su vivienda durante tres semanas previas a su diagnóstico.

Según informa The New York Post, Rachel Brummert dio positivo el pasado jueves y ha manifestado al medio WCNC que se encuentra “absolutamente aterrorizada”.

Rachael Brummert, que sufre de un trastorno autoinmune, indicó que la última vez que salió a la calle fue para ir a una farmacia a mediados del mes de marzo. Incluso, como medida de prevención, su esposo duerme en una habitación separada y mantiene una distancia prudente.

No obstante, se menciona que una mujer dejó víveres en la puerta de su casa y posteriormente Brummert fue diagnosticada con coronavirus.

Brummert sostiene que no tuvo contacto con la mujer y sacó el contenido de las bolsas con guantes. “Realmente pensé que estaba haciendo todo bien”. puntualizó.

“Nunca he tenido algo así antes. He tenido gripe. Esta no es la gripe. Es un monstruo completamente diferente" finalizó su testimonio.

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

Más de 100.000 muertos por coronavirus en el mundo. (AFP).