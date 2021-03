6 de 9

AFP

Cuando su madre y ella fueron dadas de alta en el hospital, el padre quedó internado. "No me di cuenta de que no podía ir con él, no pensé en darle un abrazo de despedida, quería mantener su ánimo en alto, así que solo le dije 'Al rato hablamos, pa'", relató emocionada. "Hasta el día de hoy lamento no haberle dado ese abrazo, porque nunca volví a verlo en persona". (Texto: AFP / Foto: Kena Betancur / AFP)