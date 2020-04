Miami. Tripulantes centroamericanos de un crucero que se encuentra varado en Florida producto del nuevo coronavirus, pandemia en Estados Unidos que deja más de 700.000 casos de contagio y 37.000 muertos.

Según un informe de “Univisión”, Humberto Gómez y Allan Valle forman parte del grupo de 30 hondureños y 8 salvadoreños que están al interior del barco Grand Celebration de la empresa Bahamas Paradise.

El crucero a la fecha se encuentra anclado frente al puerto de Palm Beach, en Florida, y los tripulantes llevan más de 30 días en su interior debido a la pandemia.

Sin embargo, la situación de estos dos tripulantes centroamericanos es preocupante. Allán Valle, que se desempeña como mecánico, dijo que lo habían despedido porque no quiso aceptar que le redujeran su sueldo en un 30%.

“Yo me siento secuestrado porque prácticamente me quieren tener aquí sin ninguna justificación. Otra es que me tienen aquí sin hacer nada, sin trabajar porque ya me despidieron”, relató.

Por otro lado, Humberto Gómez que es electricista dijo que el estrés lo “está matando”. "No estoy durmiendo. Tengo más de 20 días que solo estoy durmiendo de dos a tres horas”, agregó.

El cónsul de Honduras en Miami, Ricardo Estrada, aseguró que se comunicaron con la empresa del barco crucero para informarle que se había organizado un vuelo de repatriación. Tras el paso de las horas, la compañía no compró los pasajes.

“Esta información le fue trasladada a la compañía Bahamas Paradise con anticipación para que pudiesen considerar poner a nuestros compatriotas en ese vuelo”.

No obstante, la empresa Bahamas Paradise le dijo a Univisión que están haciendo todo lo posible para repatriar a los hondureños.

A los tripulantes centroamericanos solamente les queda la esperanza de regresar a casa. "Nos queda llorar. Nos queda llorar, no nos queda de otra”, finalizó su testimonio el electricista Humberto Gómez.

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

