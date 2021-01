Ivin Dávila, un hispano de 15 años, perdió —producto de las complicaciones que genera el nuevo coronavirus— a su padre, madre y abuela en menos de 30 días. Este adolescente de raíces mexicanas ha quedado en la orfandad en Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia de COVID-19.

El menor perdió a sus familiares en tan solo 22 días. “Todavía no lo puedo creer. No se siente real, se siente como que un día me acuesto y al despertar voy a tener a mi familia completa”, relató Ivin Dávila a “Telemundo Los Ángeles”.

Dávila, hijo único de una pareja originaria de Michoacán (México), siente que vive una pesadilla luego de haber quedado en orfandad. La primera tragedia se dio con la muerte de su madre y luego de ocho días falleció su abuela. Sin embargo, 13 días más tarde su padre también dejó de existir por el COVID-19.

“Nunca tenía pensado que iban a ser las últimas buenas noches que le iba a dar. Todavía hablé con ella y la vi mover, y ahí quedó”, recuerda el menor los momentos vividos con su madre hace muy poco en su vivienda ubicada en Los Ángeles, California.

En medio del drama que vive este menor en Estados Unidos, la tía prometió al padre de Ivin que iba hacerse cargo de él y ya está por empezar los trámites para adoptarlo.

“Me dijo, hermana, si me llega a pasar algo, por favor cuida de él como si fuera tu hijo. Tú sabes que siempre hemos estado unidos”, relata muy apenada la tía de nombre Martha Dávila.

Ivin señaló que es muy doloroso lo que viene atravesando, pero con el recuerdo y amor que le han dejado sus padres va poder salir adelante. “Quiero que se sientan orgullosos, que sepan que voy a estar bien”, enfatizó.

Martha Dávila, quien es tía del adolescente creó una cuenta en GoFundMe para recaudar fondos para los costos del funeral de sus familiares. “Tanto los padres como la abuela paterna murieron de COVID-19, en menos de un mes. Dejando atrás a un hijo único y a toda una familia devastada. Esta recaudación de fondos se utilizará para cubrir las necesidades del niño y la familia”, detalla la descripción de la campaña.

Estados Unidos alcanzó este último jueves un acumulado de 23.282.329 casos de COVID-19 y 388.159 fallecimientos. Imagen referencial de una sala de un hospital. (Foto: AFP / ARIANA DREHSLER).

Estados Unidos, el país más afectado en el mundo por la pandemia, alcanzó el jueves un acumulado de 23. 282.329 casos de coronavirus y 388.159 fallecimientos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Esas cifras, que corresponden a las 20:00 horas del jueves, suponen 234.920 contagios más que el día anterior y 3.882 muertes adicionales.

El estado de Nueva York sigue como el más golpeado del país por la pandemia con 40.435 muertos, seguido por California, que ahora es segundo con (31.833) Texas (31.689) Florida (23.613) y Nueva Jersey (20.161, sin cambios respecto del día anterior).

En cuanto a contagios, California suma 2′858.544 positivos, le sigue Texas con 2′069.018, tercero es Florida con 1′531.192 y Nueva York en el cuarto lugar, con 1′193.453.

Con información de EFE.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Sin saber leer ni escribir, hombre de 75 años logra aprobar examen para conseguir ciudadanía de Estados Unidos | Historias