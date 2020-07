“Para ser sincero, nunca me tomé en serio el coronavirus”, confiesa. Jimmy Flores (30 años) es un hispano que fue a un bar lleno de gente en Arizona (Estados Unidos) y contrajo el Covid-19. Ahora se muestra arrepentido sobre todo cuando recuerda que estuvo hospitalizado con un tubo para poder respirar.

“No conocía a nadie con coronavirus, pensaba que si me daba, lo superaría fácil porque soy joven y sano. Me preocupaba por mis abuelos, pero no por mí”, cuenta Jimmy Flores.

Recuerda que empezó a sentirse mal el lunes 8 de junio. Tenía fiebre, dolores de cuerpo, fatiga y hasta heridas en el cuerpo. Se hizo una prueba de coronavirus el martes y el jueves le dieron los resultados: había dado positivo.

Cuenta que en esos días empezó a recibir llamadas de varias agencias de salud. Respondió varias encuestas y entrevistas para determinar dónde y cómo fue contagiado de coronavirus.

“Basado en mis respuestas, un amigo mío y yo fuimos por un trago en Scottsdale el sábado por la noche, y terminamos contrayendo el Covid”, explicó Jimmy Flores a Univisión.

Un bar completamente lleno

Jimmy Flores cuenta a CNN que cuando fue al bar nunca pensó que podría quedar contagiado, ni siquiera de gripe. Solo quería estar un rato con sus amigos. “Estábamos disfrutando nuestra vida en ese momento”, dice.

Agregó que el bar estaba lleno y calcula que había hasta 500 personas.

“Nunca hubiera imaginado en un millón de años que contraería este virus de la forma en que lo hice”, reitera Jimmy Flores.

Una bestia impredecible

El coronavirus resultó un tormento. Asegura que no solo se trata de dolencias físicas. También tuvo implicancias sicológicas. “En 24 horas no podía respirar sin temer por mi vida”, recuerda.

A los días de dar positivo a coronavirus, fue hospitalizado y estuvo con un tubo de respiración por una semana.

“El coronavirus es una bestia impredecible y jamás había sentido tanto dolor y ansiedad en mi vida”, añade.

Jimmy Flores ha compartido su experiencia de manera pública en Facebook. Ahí también hace recomendaciones y pide a la gente, sobre todo a los jóvenes, que tomen con seriedad esta pandemia.

“Nunca me tomé en serio el covid. Tal vez fue porque no conocía a nadie que lo tuviera personalmente, o era tan terco que pensé que sería una de las personas inmune, sin embargo, estoy aquí para hacerles saber que esta enfermedad no es ninguna broma”, advierte.

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

