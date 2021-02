La principal agencia de salud pública de Estados Unidos proporcionó este viernes una hoja de ruta con cinco recomendaciones para reabrir las escuelas en medio de la pandemia.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron la tan esperada actualización, pero tuvieron cuidado en aclarar que no están pidiendo la reapertura de las escuelas en Estados Unidos. De todas maneras, afirmaron que ahora hay pruebas sólidas de que la educación presencial se puede realizar de manera segura, especialmente en los niveles inferiores, por lo que la orientación está dirigida a las escuelas que enseñan desde jardín de infantes hasta el grado 12.

Las cinco estrategias incluyen: el uso universal y correcto de máscaras; distanciamiento físico; lavado de manos; limpieza de instalaciones y mejora de la ventilación; y seguimiento, aislamiento y cuarentena de contactos estrechos en caso de contagios.

La guía se emitió cuando el presidente Joe Biden enfrenta una creciente presión para cumplir su promesa de que la mayoría de las escuelas vuelvan a la enseñanza en persona al final de sus primeros 100 días en el cargo. La Casa Blanca dijo esta semana que la ciencia guiaría una estrategia nacional.

Existe un amplio acuerdo en que las clases presenciales son más efectivas, pero también que los estudiantes pueden enfrentar el aislamiento y los contratiempos del aprendizaje en casa. Pero los sindicatos de maestros en algunas áreas dicen que las escuelas no han logrado que los edificios sean lo suficientemente seguros para regresar.

Los funcionarios de los CDC enfatizaron que el aprendizaje en persona no se ha identificado como un impulsor sustancial de la propagación del coronavirus. Y que la transmisión entre estudiantes ahora se considera relativamente rara.

Los CDC pusieron el acento en que la forma más segura de abrir escuelas es asegurándose de que haya la menor cantidad posible de contagios en una comunidad. La agencia instó a los funcionarios locales a evaluar si se está produciendo un brote grave en cada región al tomar decisiones sobre el envío de adultos y niños a las escuelas.

La guía incluye una tabla codificada por colores, de azul a rojo, sobre la evaluación de la propagación de la comunidad, incluidas las tasas de nuevos casos por cada 100.000 personas y el porcentaje de pruebas positivas.

De todas formas, una alta transmisión comunitaria no significa necesariamente que las escuelas no puedan estar abiertas, especialmente las de nivel primario. Si se siguen estrictamente las medidas de mitigación en las escuelas, el riesgo de propagación en las escuelas debería ser bajo, sugiere la guía.

El documento indica que cuando los contagios se agudizan en una comunidad, las escuelas primarias pueden volverse híbridas, brindando instrucción en persona al menos algunos días, pero las escuelas intermedias y secundarias podrían pasar a ser virtuales.

Biden se ha visto atrapado entre intereses en conflicto mientras trabaja para que los alumnos vuelvan al aula sin enfrentarse con los poderosos sindicatos de maestros que ayudaron a que fuera elegido. Los críticos dicen que se ha inclinado ante los sindicatos en lugar de tomar medidas más agresivas sobre la reapertura.

A diferencia del ex presidente Donald Trump, quien presionó a las escuelas para que abrieran y criticó a los CDC por emitir una guía que dijo que eso no era recomendable, Biden se mantuvo alejado de los CDC aunque sigue sus recomendaciones. Incluso después de que el director de los CDC dijera recientemente que las vacunas no son un requisito previo para la reapertura, la Casa Blanca se negó a adoptar una postura firme sobre la cuestión.

Lograr que los estudiantes regresen al aula se considera una clave para que los padres vuelvan al trabajo. Como parte del paquete de alivio del coronavirus de Biden, está pidiendo 130.000 millones de dólares para ayudar a las escuelas a actualizar los edificios, comprar equipos de protección y promulgar otras medidas de seguridad recomendadas.

