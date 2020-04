Miami. Una joven de 16 años en Estados Unidos, que fue diagnosticada con el nuevo coronavirus, relató el drama que vive en estos momentos luego de que su padre fuera hospitalizado de urgencia por esta misma enfermedad en un centro médico de Florida.

Según “Univisión", Nikole Amador manifestó que viene buscando personas que puedan transferirle plasma a su padre Carlos Amador, que está en el Hospital Aventura de Florida. “Mi papá está en un estado crítico en el hospital y está entubado con un ventilador alrededor ya de 15 días”, afirmó Nikole Amador.

“Yo no puedo estar ahí con mi papá, yo no puedo dejar que mi papá muera solo ahí en una sala. (...) No me he quedado con los brazos cruzados, yo he llamado, he hecho de todo con tal de encontrar un donante”, agregó.

En medio de su proceso de aislamiento por estar contagiada y la imposibilidad de ver a su padre en el hospital, la joven contó que su madre también había dado positivo por coronavirus.

Además, la hija de Carlos señaló que los doctores ya han recurrido a otros tratamientos, pero la situación no mejora. Tras los pedidos constantes de ayuda, Nikole ha encontrado varios donantes para iniciar la transfusión de plasma.

“Gracias a Dios estamos encontrando algunas personas que tienen buen corazón y nos están ayudando, pero esto es una situación muy, pero muy difícil”.

La joven puntualizó en que el personal de los hospitales debería brindar mayor información a los familiares y entender la situación. “Yo sé que tienen miedo, pero ellos también tienen que entendernos a nosotros que uno está aquí en casa, sin saber nada”.

“Univisión” resalta que el proceso de trasplante de plasma para tratar el COVID-19 se ha hecho en países como España e Italia. El médico de Florida, Alberto Manzor, señaló que hospitales han dado fe de su efectividad.

__________________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

__________________________

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

__________________________

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus: Wuhan recupera la alegría pero no baja la guardia. (AFP).