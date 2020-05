Nueva York [AFP]. Una teletón organizada en beneficio de asociaciones caritativas neoyorquinas recaudó el lunes por la noche 115 millones de dólares en promesas de donaciones para los afectados por la crisis del coronavirus. El evento fue conducido por varias celebridades estadounidenses, músicos y actores.

El evento de una hora fue presentado por la actriz, escritora, guionista y productora Tina Fey, que develó la cifra al final del programa con lágrimas en los ojos, aunque no es conocida por su efusividad.

La totalidad de las donaciones será destinada a la asociación Robin Hood, que colabora con más de 250 organizaciones que luchan contra el hambre y ayudan a los más necesitados a hallar un empleo o vivienda.

Desde el inicio del confinamiento debido a la pandemia de coronavirus, 831.000 neoyorquinos se registraron como desempleados, cerca del 10% de la población total y un 18% de la población económicamente activa.

Muchos neoyorquinos que se han quedado sin empleo están pasando hambre, sobre todo las poblaciones más vulnerables y con mayores tasas de mortalidad durante la pandemia: los inmigrantes hispanos, especialmente los indocumentados, y los afroestadounidenses de bajos recursos.

El monto prometido podría aumentar aún más tras el fin del programa titulado “Rise Up New York!” (¡Levántate Nueva York!), que fue difundido en varios canales nacionales y locales.

Durante la telemaratón, organizada en colaboración con el grupo de medios iHeartRadio, varios artistas e intérpretes cantaron desde sus hogares, entre ellos Mariah Carey, Bon Jovi, Sting y Billy Joel.

Mientras Billy Joel cantaba "Miami 2017 (Seen the lights go out on Broadway)", difundida por primera vez en 1976 y donde describe la destrucción apocalíptica de Nueva York, el edificio Empire State cambiaba de colores al ritmo de la música.

“Permanece fuerte Nueva York, y usa barbijo”, sostuvo Billy Joel. “Así no te contagiarás ninguna mierda de nadie”.

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

