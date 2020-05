Sandra Kunz, una mujer de 72 años en Aurora, Colorado en Estados Unidos, tomó la decisión de continuar con su trabajo como cajera del supermercado Walmart, incluso cuando el nuevo coronavirus se había extendido.

Según la cadena CNN, su hermana Paula Spellman indica que Sandra necesitaba recibir su sueldo para pagar sus deudas, ya que su esposo no podía trabajar por una fuerte herida que lo aqueja.

Sandra falleció el pasado 20 de abril por problemas relacionados al coronavirus, reveló su hermana. Su esposo Gus, que también estaba contagiado, murió dos días antes.

Su hermana señaló que su hermana había manifestado su preocupación por los clientes que acudían a Walmart y tosían en frente de su caja de pago. Sin embargo, hasta el momento no se tiene claro cómo ambos fueron contagiados.

“Me habría gustado que ella no trabajara allí. Desearía que hubiera tomado una licencia”, dijo su hermana Paula Spellman. “Me da rabia porque ella debió haber estado más protegida”.

En medio de la muerte de Sandra, las cajas de pago en los supermercados se han convertido en lugares peligrosos de infección, según señalan los expertos de salud pública y de seguridad. Entre estos factores aparecen los productos que tocan, escanean y embolsan los cajeros, ya que han sido manipulados por empleados y clientes.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) sostienen que es posible que una persona puede contagiarse al tocar la superficie u objeto que contenga el coronavirus.

Por lo pronto, Walmart aseguró que ha implementado varias medidas de seguridad en sus instalaciones, incluyendo la distribución de mascarillas y equipos de protección.

El trabajo de cajeros implica necesariamente estar cerca de los clientes del supermercado a un solo brazo de distancia en vez de tomar la distancia social recomendada. Es por ello, que esta medida queda totalmente imposible de cumplir, añadieron los expertos.

Incluso, si un cliente se encuentra contagiado con el COVID-19, los riesgos para el cliente también aumenta.

“El lugar del cajero continúa siendo el más peligroso, ya que cada cliente pasa por esta área y permanece allí durante un cierto tiempo mientras los comestibles avanzan por el mostrador”, declaró el epidemiólogo de la Universidad de California, Brandon Brown.

Los supermercados de Estados Unidos han tomado medidas ante la pandemia de coronavirus. (AFP/AL BELLO).

Exposición

Los expertos señalan que el coronavirus puede propagarse en personas que interctúan de manera cercana. “Los trabajadores con mayor riesgo son aquellos que tienen el contacto más directo con otras personas”, dijo Brian Brown-Cashdollar, director de programa en el Consejo de Seguridad y Salud Ocupacional del Oeste de Nueva York, Por tal motivo, los empleados que son cajeros “tienen la mayor exposición”.

Laura Spellman relató que la preocupación de su hermana Sandra era evidente. Walmart informó que las mascarillas estaban disponibles desde fines de marzo en sus tiendas y que el 20 de abril empezaron a exigir a sus empleados a que la usen.

“Nuestros corazones están con Sandy Kunz y sus seres queridos. Su pérdida muestra el impacto devastador del virus COVID-19”, puntualizó un portavoz de Walmart.

El supermercado también fue enfático en que tomó otras medidas aparte de las mascarillas. A principios de marzo, agregó marcas para el distanciamiento social y empezó a limpiar con frecuencia las cajas registradoras. En abril, Walmart dispuso en sus tiendas protectores contra estornudos y comenzó a limitar su capacidad.

No obstante, otras empresas aparte de Walmart también han intensificado sus medidas para evitar el contagio, pero los expertos en salud pública sostienen que estas normas no son lo suficientemente estrictas para la protección de los empleados.

Por ejemplo, CNN menciona que minoristas como Kroger, Whole Foods o Target no exigen que las personas usen mascarillas, con la excepción de aquellos estados que han instaurado esta medida como obligatoria.

Imagen referencial de carritos de compras del supermercado Walmart. (AFP/JOE RAEDLE).

Protección

John Grant, presidente del Local 770 del sindicato United Food and Commercial Workers en California, señaló que ante la falta de medidas para proteger a los trabajadores, alrededor del 27% de los empleados que se han contagiado de coronavirus han sido cajeros.

Por otro lado, el epidemiólogo y economista de salud en la Escuela de Salud Pública Chan de la Universidad de Harvard, Eric Feigl-Ding, contó que los cajeros necesitan "mascarillas N95 tanto como los trabajadores de la salud”. Además, cree que las empresas deben brindar de manera obligatoria protectores faciales, ya que muchos de los enfermos son asintomáticos.

El especialista indicó que Estados Unidos también deberían pedir que se desinfecte el efectivo como lo están haciendo las tiendas de China.

Los trabajadores, muchos de ellos cajeros, dijeron que el número de clientes en las tiendas son desiguales y que es difícil mantener una distancia social.

Por ejemplo, en el Walmart de Sandra Kinz en Aurora, las autoridades de salud pública local ordenaron que el establecimiento se cierre. Esto se debió por las constantes quejas a la distancia social y a las personas en el interior de la tienda. Posteriormente, se permitió que se reabriera y se dijo que tenía “buenas medidas de seguridad y salud”.

Entre otras quejas de los trabajadores se advirtió que las barrera de plexiglás son muy limitadas, ya que los clientes se inclinan sobre ellos para hablarles.

“No nos protegen adecuadamente”, dijo un cajero de la cadena Target en Louisiana. “Hay una brecha considerable en el plexiglás en cada caja registradora”, agregó.

En los últimos años, las empresas han implementado el autopago, pero esto implica una serie de riesgos. “El autopago puede hacer que el distanciamiento físico sea un desafío debido a la frecuente necesidad de asistencia del cliente”, afirmó la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de California en sus directrices.

Los trabajadores tienen, en este caso, que limpiar las estaciones después de su uso y su mecanismo hace complicado el funcionamiento. “En el autopago, los clientes tienden a rodearte cuando necesitan ayuda, incluso con los recordatorios de distanciamiento social”, adicionó un empleado de Target en Carolina del Norte y que hace de cajero durante unas horas y luego es ayudante en el autopago.

