La semana pasada, en medio de una lluvia de críticas y la presión de las principales universidades de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump tuvo que dar marcha atrás. La polémica se centró en la decisión adoptada a inicios de mes de suspender las visas a todos los estudiantes extranjeros que llevaran sus cursos en línea.

La medida desató los nervios y las preocupaciones de miles de estudiantes foráneos, de pregrado y posgrado, que veían cómo el esfuerzo de haber llegado a una universidad estadounidense, sea gracias a una beca o pagando miles de dólares, se quebraba de pronto.

La pandemia del nuevo coronavirus obligó a las universidades, así como a las escuelas, a cerrar sus campus y trasladar los cursos al formato virtual, con lo que llevar las clases en línea no era una opción, sino una obligación.

Luego de la tormenta y el escándalo que se desató, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) llegó a un acuerdo judicial con varias universidades que presentaron demandas y las aguas parecieron volver a su curso. Pero no para todos.

Aunque algunos de los estudiantes se mantuvieron en Estados Unidos, muchos retornaron a sus países pues justo la pandemia se desató durante el llamado ‘spring break’, las vacaciones de primavera en las cuales muchos universitarios aprovechan para visitar a sus familias o hacer turismo. Es el caso de algunos estudiantes peruanos, que se han quedado en el limbo pues retornaron al país y aún no pueden volver a EE.UU. debido al cierre de las fronteras, mientras está en peligro la vigencia de sus visas.

Varada en el Caribe

A mediados de marzo, la peruana Andrea Cuadros estaba de vacaciones en Puerto Rico cuando Nueva York decide cerrar sus puertas para empezar la cuarentena. El coronavirus empezó a golpear fuerte la ciudad y su universidad, The State University of New York (SUNY) - Plattsburgh, también suspendió sus clases presenciales.

Cuando empezó a buscar vuelos para volver al Perú, las fronteras también se cerraron. De pronto, las vacaciones de un par de semanas se convirtieron en una estadía forzada de tres meses y medio. “De pronto, me quedé estancada en Puerto Rico. Felizmente tenía una prima allá y me quedé con ella”, cuenta.

Después de múltiples gestiones ante varios consulados peruanos en Estados Unidos, Andrea pudo regresar a Lima a través de un vuelo chárter el pasado 25 de junio. “Fue muy estresante para mí, y además de eso tenía que seguir estudiando”.

Andrea Cuadros (al centro) debe empezar el último año de la carrera de Marketing, Administración y Negocios Internacionales en SUNY-Plattsburgh.

Andrea terminó el semestre en línea y ahora en setiembre tiene que empezar su último año en el pregrado de Marketing, Administración y Negocios Internacionales. Y acá siguen los problemas: “Nuestra escuela nos ha informado de que si estamos en nuestro último año tenemos la obligación de volver para poder ser elegibles para la visa de trabajo una vez que terminemos nuestros estudios. Entonces tengo que regresar. Si cierran mi folder de estudiante internacional, yo pierdo elegibilidad y el historial que tengo”. El permiso de trabajo es el OPT, que permite realizar prácticas durante un año una vez terminados los estudios en Estados Unidos.

“Tendré que acceder otra vez a un vuelo chárter, de la misma manera en que llegué al Perú. Pero estos vuelos no son humanitarios, los pasajes son más caros y además solo están siendo destinados para ciudadanos americanos. Yo vivo en Estados Unidos, no tengo estatus de inmigrante y necesito volver”, señala Andrea.

Con el tiempo en contra

María Pía Ríos estudia el máster interdiciplinario Experimental Humanity and Social Engagement en la NYU. Como Andrea, ella salió de viaje en marzo durante las vacaciones. El 12 de marzo regresó al Perú para estar con su familia y debía regresar el 21. Pero la historia dio un vuelco total. El país se paralizó días después y ya no pudo volver a Nueva York.

“No imaginé que en una semana las cosas iban a cambiar radicalmente”, nos cuenta.

María Pía tiene la visa F1, que es la que tiene la mayoría de estudiantes internacionales. “He llamado a estas agencias que programan vuelos y me dicen que ya estaban aceptando las visas F1, pero no hay una normativa clara. ¿Qué pasa si puedo finalmente llegar a Estados Unidos, pero luego no me dejan ingresar al país?”.

Ella se refiere al plazo de cinco meses que tienen los estudiantes internacionales para estar fuera del país con la visa F1. Después de ese tiempo, el permiso pierde vigencia. “Para muchos de nosotros esos cinco meses ya van a concluir. Entonces hay mucha incertidumbre”.

María Pía Ríos estudia su maestría en NYU. Debe regresar en setiembre para poder iniciar sus clases y no perder su visa.

“Yo tengo un departamento que alquilo allá, donde están todas mis cosas. Si bien no soy ciudadana americana o residente permanente, no me estoy yendo de turismo o de ilegal. Yo sé que no somos muchos, pero justamente por eso nos han podido acomodar en estos vuelos. No es que no vayamos a pagar, pero simplemente no se nos está considerando”, señala.

María Pía aclara que si bien el gobierno de Donald Trump dio marcha atrás con respecto a la suspensión de las visas F1 y M1 –”era una medida ridícula y sin sustento”- está consciente que puede venir una segunda ola de la pandemia y que además las elecciones presidenciales son en noviembre.

“Yo tendría tiempo hasta setiembre para poder viajar, pero los abogados con los que varios estudiantes internacionales nos estamos asesorando nos dicen que regresemos lo antes posible porque el panorama es muy incierto y que el contexto electoral es muy importante”.

Trump ya reconoció la gravedad de la pandemia y dijo que la situación “puede empeorar”. Con lo cual, el retorno de los estudiantes peruanos podría complicarse si es que se establecen nuevos cierres de fronteras.

“Ojalá el Gobierno Peruano pueda interceder por nosotros. Yo he llamado a la Cancillería y me derivan a la Embajada de Estados Unidos. Llamo ahí y me mandan a Asuntos Internacionales de la embajada, pero que está allá”, añade.

Un círculo vicioso del que estos compatriotas ya quieren salir para poder retomar sus estudios, muchos de ellos financiados por becas, que también tienen plazos, o por el inmenso esfuerzo económico de sus familias.

“Esta situación ha mostrado que los estudiantes internacionales estamos solos. Ahora hay un miedo al extranjero en Estados Unidos. Ya no es más el sueño americano”, concluye Andrea.

