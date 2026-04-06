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Steve Bannon, exasesor del presidente estadounidense Donald Trump. Foto: Leandro Lozada / AFP
Steve Bannon, exasesor del presidente estadounidense Donald Trump. Foto: Leandro Lozada / AFP
Por Agencia AFP

La Corte Suprema de Estados Unidos despejó este lunes el camino para que Steve Bannon, exasesor de Donald Trump, vea revocada su condena por desacato.

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