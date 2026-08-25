La Corte Suprema de Estados Unidos concedió el lunes una victoria temporal a Donald Trump en su intento por restringir el voto por correo.

El tribunal autorizó la entrada en vigor de un decreto firmado por Trump el 31 de marzo, y que busca limitar el voto por correo antes de las elecciones legislativas de medio mandato de noviembre.

La medida, sin embargo, se enfrentó a múltiples impugnaciones legales.

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Los estados liderados por demócratas demandaron al gobierno con el argumento de que son los estados y no el gobierno federal los que ejercen un amplio control sobre la organización de las elecciones.

Un tribunal de distrito en Massachusetts había bloqueado la aplicación de la orden ejecutiva, pero el Supremo levantó el lunes la suspensión, permitiendo que parte de la medida de Trump siga adelante, por ahora.

No obstante, los magistrados del Supremo reservaron su decisión definitiva sobre el fondo del caso a la espera de más litigios.

“La decisión del Tribunal respecto de esta solicitud no significa que cualquier medida que tome el Gobierno para implementar la Orden sea necesariamente legal”, señalaron. “En ese aspecto, el tiempo lo dirá”.

Los tres magistrados liberales del máximo tribunal, compuesto por nueve miembros, discreparon.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al socorrista Ryder Williams en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 17 de agosto de 2026. (EFE/EPA/Samuel Corum). / Samuel Corum / POOL

La orden ejecutiva de marzo exige la elaboración de listas de votantes habilitados y que el Servicio Postal de Estados Unidos entregue las papeletas únicamente a los votantes que figuren en esos registros.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, calificó la decisión de “vergüenza”. Dijo que Trump “quiere dificultar que los estadounidenses voten para que no lo responsabilicen” por el alza en los precios asociados a la guerra contra Irán.

El gobernador de California, Gavin Newsom, a quien muchos señalan como posible candidato presidencial demócrata en las próximas elecciones, dijo que su estado presentaría una demanda.

Trump afirma sin pruebas que el voto por correo es altamente vulnerable al fraude, vinculándolo repetidamente con su falsa acusación de que las elecciones presidenciales de 2020 le fueron robadas por el demócrata Joe Biden.

Las encuestas muestran que el Partido Republicano enfrenta una seria amenaza de perder su estrecho control del Congreso en las próximas elecciones.

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