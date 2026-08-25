icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 24 de agosto de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 24 de agosto de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP).
/ JIM WATSON
Por Agencia AFP

La Corte Suprema de Estados Unidos concedió el lunes una victoria temporal a Donald Trump en su intento por restringir el voto por correo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.