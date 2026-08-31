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El presidente de EE. UU., Donald Trump, habla con la prensa cerca de las obras de su proyecto de salón de baile en la Casa Blanca, en Washington, D. C., el 19 de mayo de 2026. Foto: Kent NISHIMURA / AFP
El presidente de EE. UU., Donald Trump, habla con la prensa cerca de las obras de su proyecto de salón de baile en la Casa Blanca, en Washington, D. C., el 19 de mayo de 2026. Foto: Kent NISHIMURA / AFP
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

La Corte Suprema de Estados Unidos otorgó este lunes una victoria al presidente Donald Trump, al que ha decidido permitir que continúe de manera indefinida con la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca, un controvertido proyecto por el que el mandatario ha abogado con insistencia y que se había topado con los tribunales.

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