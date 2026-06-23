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Resumen

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La Corte Suprema de Estados Unidos, en Washington, el 27 de febrero de 2025. (Foto de Rod Lamkey, Jr. / AP)
La Corte Suprema de Estados Unidos, en Washington, el 27 de febrero de 2025. (Foto de Rod Lamkey, Jr. / AP)
Por Agencia EFE

El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló este martes a favor de que la estadounidense ExxonMobil, la mayor petrolera del mundo, pueda proseguir con su demanda contra la cubana Corporación Cimex para solicitar compensaciones por los bienes confiscados por el Gobierno de Cuba en 1960.

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