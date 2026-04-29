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Fotografía de archivo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Washington, D.C., EE.UU. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
Fotografía de archivo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Washington, D.C., EE.UU. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
Por Agencia AFP

La Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, anuló el miércoles el mapa electoral del estado de Luisiana, en una decisión de gran alcance para la representación de las minorías en el Congreso, en particular afroestadounidenses e hispanas.

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