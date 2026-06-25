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Resumen

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La sentencia, que contó con seis votos a favor y tres en contra y con el voto disidente de los magistrados de tendencia liberal, allana el camino para que Trump reactive su polémica política. (Foto: AFP) US President Donald Trump invoked the 1798 Alien Enemies Act (AEA) last month to begin rounding up Venezuelan migrants accused of belonging to the Tren de Aragua gang before expelling them to a maximum security prison in El Salvador. (Photo by Tierney L CROSS / AFP)
La sentencia, que contó con seis votos a favor y tres en contra y con el voto disidente de los magistrados de tendencia liberal, allana el camino para que Trump reactive su polémica política. (Foto: AFP) US President Donald Trump invoked the 1798 Alien Enemies Act (AEA) last month to begin rounding up Venezuelan migrants accused of belonging to the Tren de Aragua gang before expelling them to a maximum security prison in El Salvador. (Photo by Tierney L CROSS / AFP)
/ TIERNEY L CROSS
Por Agencia EFE

El Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió este jueves que la Administración de Donald Trump pueda rechazar a los solicitantes de asilo que lo pidan en la frontera entre Estados Unidos y México.

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