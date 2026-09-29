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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un acto de presentación del nuevo sitio web America.gov en el Auditorio Andrew W. Mellon de Washington D.C., el 29 de septiembre de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un acto de presentación del nuevo sitio web America.gov en el Auditorio Andrew W. Mellon de Washington D.C., el 29 de septiembre de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este martes a la Administración del presidente Donald Trump a reactivar temporalmente su política para enviar a algunos deportados a terceros países y anunció que escuchará los argumentos del caso en diciembre.

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