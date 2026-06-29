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Resumen

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Fotografía de archivo de la Corte Suprema de Estados Unidos, en Washington (EE.UU.). Foto: EFE/EPA/ Aaron Schwartz
Fotografía de archivo de la Corte Suprema de Estados Unidos, en Washington (EE.UU.). Foto: EFE/EPA/ Aaron Schwartz
Por Agencia EFE

El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió este lunes que los funcionarios electorales pueden contar las papeletas electorales enviadas por correo que lleguen después del día de las elecciones si tienen el matasellos anterior a esa fecha.

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