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Resumen

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Esta combinación de imágenes muestra a E. Jean Carroll y al presidente estadounidense Donald Trump, en la ciudad de Nueva York. Foto: LEONARDO MUNOZ / AFP
Esta combinación de imágenes muestra a E. Jean Carroll y al presidente estadounidense Donald Trump, en la ciudad de Nueva York. Foto: LEONARDO MUNOZ / AFP
/ LEONARDO MUNOZ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este lunes por segunda vez la solicitud del presidente estadounidense, Donald Trump, de anular la indemnización de 5 millones de dólares que se le impuso por difamar contra la popular columnista E. Jean Carroll, después de que esta lo acusara de agresión sexual.

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