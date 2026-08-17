El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este lunes por segunda vez la solicitud del presidente estadounidense, Donald Trump, de anular la indemnización de 5 millones de dólares que se le impuso por difamar contra la popular columnista E. Jean Carroll, después de que esta lo acusara de agresión sexual.

El Supremo tomó esta decisión con cuatro votos a favor y tres en contra.

Carroll, excolumnista de la revista Elle, demandó a Trump en noviembre de 2019, durante su primer mandato, por haber abusado sexualmente de ella en un probador de una tienda de Nueva York en 1996 y por haberla difamado públicamente después de que hiciera públicas sus acusaciones.

En mayo de 2023, un jurado federal determinó que Trump era responsable de abuso sexual y difamación y le ordenó pagar a Carroll 5 millones de dólares. En enero de 2024, otro jurado federal le impuso una indemnización de 83,3 millones de dólares por nuevas declaraciones difamatorias hechas durante su primer mandato.

El pasado 29 de junio, el Tribunal Supremo ya rechazó la apelación de Trump contra la indemnización de la primera causa.

El máximo tribunal aún tiene pendiente decidir sobre otro recurso presentado por el líder republicano contra la indemnización de 83,3 millones de dólares establecida en 2024.

E. Jean Carroll abandona un tribunal federal en Nueva York, en una fotografía de archivo. Foto: Foto: EFE/Justin Lane

En un documento judicial divulgado en julio, los abogados del mandatario alegaron que este no puede ser condenado por declaraciones que hizo cuando estaba en el cargo y que el fallo de un tribunal inferior “anuló indebidamente la inmunidad presidencial”.

La defensa se amparaba en el histórico fallo del Supremo de 2024 que otorgó a los presidentes y expresidentes una amplia inmunidad frente a procesos por actos cometidos durante su mandato.

“Este es el primer caso en la historia de nuestra nación en el que un tribunal ha impuesto responsabilidad por daños y perjuicios a un presidente por su conducta en el cargo”, sostuvieron en su escrito.

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