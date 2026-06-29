00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

E. Jean Carroll abandona un tribunal federal en Nueva York, en una fotografía de archivo. Foto: Foto: EFE/Justin Lane
E. Jean Carroll abandona un tribunal federal en Nueva York, en una fotografía de archivo. Foto: Foto: EFE/Justin Lane
Por Agencia EFE

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este lunes admitir a trámite el recurso presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el fallo que le obliga a pagar 5 millones de dólares a la escritora E.Jean Carroll, después de que un jurado lo declarara responsable de abuso sexual y difamación.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.