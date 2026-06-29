El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este lunes admitir a trámite el recurso presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el fallo que le obliga a pagar 5 millones de dólares a la escritora E.Jean Carroll, después de que un jurado lo declarara responsable de abuso sexual y difamación.

Con esta decisión, adoptada sin comentarios y sin votos disidentes, el alto tribunal deja en vigor el veredicto emitido en 2023 y confirmado posteriormente por un tribunal federal de apelaciones, que desestimó los argumentos de Trump sobre supuestas irregularidades durante el litigio.

En ese juicio, un jurado concluyó que Trump era responsable de abuso sexual y difamación y fijó una indemnización de 5 millones de dólares.

El caso se originó a raíz de las acusaciones de Carroll, excolumnista de la revista Elle, quien sostuvo, en un extracto de sus memorias, que Trump abusó sexualmente de ella en un probador de unos grandes almacenes de Nueva York a mediados de la década de 1990.

El republicano negó las acusaciones y, en 2022, calificó la denuncia de “engaño” y “estafa” en una publicación en redes sociales.

En su recurso ante la Corte Suprema, la defensa de Trump argumentó que el juicio estuvo condicionado por decisiones que consideró perjudiciales para el republicano, entre ellas la admisión del testimonio de otras dos mujeres que también lo acusaron de agresiones sexuales ocurridas hace décadas.

Fotografía de archivo del 26 de enero de 2024 de la periodista y escritora E. Jean Carroll (c) saliendo de un tribunal federal, en Nueva York (EE.UU.). Foto: EFE/EPA/ Peter Foley

Trump ha negado las acusaciones formuladas por las tres mujeres.

Los abogados del presidente sostuvieron además que el juez aplicó de forma incorrecta las normas federales sobre admisión de pruebas.

En un procedimiento separado, un tribunal confirmó otra indemnización de 83,3 millones de dólares por difamación derivada de las declaraciones que Trump hizo en 2019 al negar públicamente las acusaciones de la escritora.