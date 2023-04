Crosley Green estuvo 32 años tras las rejas en Florida por un asesinato que dice que no cometió. Logró su libertad y dos años después, cuando estaba reconstruyendo su vida, tuvo que regresar a prisión el lunes 17 de abril.

El 18 de abril del 2021, Crosley Green, de 65 años, salió en libertad condicional. Tres años antes, una corte federal de Orlando había revocado su condena de cadena perpetua que le fue dictada por el asesinato de un hombre de 21 años llamado Charles ‘Chip’ Flynn, en 1989. El estado de Florida apeló la decisión.

El tribunal concluyó que por este caso ocurrido en Titusville, en el centro de Florida, Green había sido condenado injustamente y que se habían violado sus derechos constitucionales, tal como informó su equipo legal, la firma de abogados Crowell & Moring.

El juez que vio su caso determinó que los fiscales del condado de Brevard retuvieron información relacionada a las sospechas de los agentes policiales que habían concluido que fue Kim Hallock, la exnovia de la víctima, fue la que cometió el crimen.

Tras ser liberado, Green fue puesto en régimen de arresto domiciliario mientras el proceso de apelación del estado de Florida ante la Corte Suprema seguía su curso.

Un helado de fresa con sus abogados un día después de salir libre marcaba el inicio de la nueva vida para Crosley Green.

Green posa con los abogados Jeane Thomas y Keith Harrison un día después de su liberación. (Crowell & Moring).

“Comportamiento ejemplar”

El año pasado, Florida ganó la apelación ante la Corte Suprema y logró que se restablezca la condena de cadena perpetua a Green.

La cadena CNN informó que durante sus dos años de libertad Crosley Green trabajó en una instalación de injertos de máquinas, asistió a la iglesia y pasó tiempo con sus nietos. Incluso se enamoró.

“He estado con este hombre durante dos años”, dijo a CNN su prometida Kathy Spikes. “No poder tener una llamada telefónica a las 5 en punto para decir: ‘Estoy en casa’, para que yo diga: ‘Qué quieres para cenar’, eso es lo que me preocupa”, agregó.

Los abogados de Green dijeron al diario The Washington Post, antes de su retorno a prisión, que no hay pruebas directas que lo vinculen con el asesinato de Flynn, y que los testigos de la fiscalía se han retractado.

Finalmente, Crosley Green regresó a prisión dos semanas después de que el juez federal de distrito Roy Dalton dictaminara que debía entregarse a las autoridades antes del 17 de abril para reanudar su cadena perpetua.

Green se entregó al Departamento Correccional de Florida a las 5 p.m. del lunes, según sus abogados. Estuvo acompañado por Spikes, familiares y sus abogados Keith Harrison y Jeane Thomas, quienes lo han representado durante 15 años.

El juez Dalton había permitido que Green permaneciera libre mientras agotaba sus opciones legales.

Su equipo legal presentó una petición a la Corte Suprema de Estados Unidos, pero a fines de febrero la corte se negó a escuchar su caso.

“No puedo estar enojado con nadie”, dijo Green a CNN. “No quiero que nadie más se enoje con nadie. La ira no te llevará a ninguna parte. No va a hacer (nada) más que hacerte daño. Estoy feliz. No estoy feliz de volver. Tengo a mi futura esposa, tengo a mis amigos que vinieron aquí conmigo. Tengo mi familia”.

El juez Roy Dalton señaló en su decisión que la evidencia que aparentemente favorecía la versión de inocencia de Green no era material para este caso.

”Se negaron a mirarla, se negaron a investigar esa posibilidad”, dijo la abogada Jeane Thomas.

Para la defensa, este proceso es un ejemplo del prejuicio racial que hay dentro del sistema de justicia estadounidense.

Las únicas opciones de Green para recuperar su libertad ahora son el indulto o la libertad condicional, según su equipo legal.

El asesinato de Charles ‘Chip’ Flynn

Crosley Green fue arrestado por la muerte, el 3 de abril de 1989, de Charles ‘Chip’ Flynn. El hombre de 22 años murió baleado en un campo de naranjos de Florida.

La ex novia de Flynn, Kim Hallock, le dijo a la policía que ella y su novio habían sido secuestrados por un hombre negro. La mujer sostuvo que logró escapar.

Luego Hallock identificó a Green entre una serie de fotografías presentadas por las autoridades.

Una foto que se presentó a los testigos. (Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Medio de Florida).

No había evidencia física que vinculara a Green con el tiroteo. Este dijo que estaba en una fiesta en el momento del asesinato.

Green fue arrestado y acusado de secuestro, robo y asesinato, a pesar de la falta de pruebas directas.

La cadena CBS narra que solo unos meses después del tiroteo, dos oficiales del condado de Brevard que habían sido los primeros en llegar a la escena del crimen expresaron sus dudas sobre el arresto de Green.

El ayudante de patrulla Mark Rixey y la sargento Diane Clarke fueron buscaron al fiscal estatal adjunto Christopher White y le dijeron que pensaban que Hallock era la probable tiradora. La historia de Hallock es inconsistente, asesuraron ambos oficiales a White.

“Le dije que pensaba que ella lo había hecho”, aseguró White. Agregó que el fiscal tomó nota de la reunión, pero no compartió la información con el abogado de Green.

En el juicio, los fiscales presentaron a tres testigos, incluida la propia hermana de Green, quien afirmó que él había confesado el crimen. Más tarde, los tres se retractaron y dijeron que los habían presionado para que testificaran contra Green.

En 1990, durante el juicio, a Green se le ofreció un acuerdo con la fiscalía, pero se negó a aceptarlo y mantuvo su inocencia. Fue declarado culpable por un jurado compuesto exclusivamente por blancos y condenado a muerte. Los abogados finalmente lo sacaron del corredor de la muerte debido a errores en el proceso de sentencia y su condena final fue de cadena perpetua.

Además… Algunos casos de condenados injustamente en Estados Unidos James Richardson fue condenado por envenenar a siete de sus hijos para cobrar las primas del seguro. Fue puesto en libertad en abril de 1989, tras pasar 21 años en prisión. Se comprobó que era inocente,

fue condenado por envenenar a siete de sus hijos para cobrar las primas del seguro. Fue puesto en libertad en abril de 1989, tras pasar 21 años en prisión. Se comprobó que era inocente, Luis Díaz estuvo encarcelado durante 26 años en Miami por siete violaciones ocurridas en 1979. Lo liberaron en agosto del 2005 tras unas pruebas de ADN y la rectificación de los testigos.

estuvo encarcelado durante 26 años en Miami por siete violaciones ocurridas en 1979. Lo liberaron en agosto del 2005 tras unas pruebas de ADN y la rectificación de los testigos. Daryl Burton fue condenado a cadena perpetua por un asesinato en 1984. Lo liberaron en el 2008 después de pasar 24 años de prisión y dos de libertad provisional. Era inocente.

fue condenado a cadena perpetua por un asesinato en 1984. Lo liberaron en el 2008 después de pasar 24 años de prisión y dos de libertad provisional. Era inocente. William Dillon fue condenado por asesinato en Florida, estuvo en prisión 27 años, hasta su excarcelación a finales de 2008. Las pruebas de ADN demostraron su inocencia.

fue condenado por asesinato en Florida, estuvo en prisión 27 años, hasta su excarcelación a finales de 2008. Las pruebas de ADN demostraron su inocencia. James Bain fue condenado a cadena perpetua por el secuestro y violación de un niño de 9 años, estuvo encarcelado entre 1974 y el 2009, cuando por las pruebas de ADN se demostró su inocencia.

fue condenado a cadena perpetua por el secuestro y violación de un niño de 9 años, estuvo encarcelado entre 1974 y el 2009, cuando por las pruebas de ADN se demostró su inocencia. Cornelius Dupree fue condenado a 75 años de cárcel en 1980 en Texas por la violación de una joven. Fue absuelto en enero del 2011.

fue condenado a 75 años de cárcel en 1980 en Texas por la violación de una joven. Fue absuelto en enero del 2011. Juan Rivera pasó en prisión casi 20 años por el asesinato y violación de una niña en 1992, en Illinois. Fue liberado en enero del 2012 porque se demostró su inocencia.

pasó en prisión casi 20 años por el asesinato y violación de una niña en 1992, en Illinois. Fue liberado en enero del 2012 porque se demostró su inocencia. James Curtis Williams y Raymond Jackson fueron declarados inocentes tras casi tres décadas en prisión por el asesinato de una mujer en 1983 en Dallas. Los liberaron en abril del 2012.

y fueron declarados inocentes tras casi tres décadas en prisión por el asesinato de una mujer en 1983 en Dallas. Los liberaron en abril del 2012. Robert Nelson fue condenado a 70 años de cárcel por un asesinato. Estuvo en prisión durante 30 años hasta su excarcelación, en junio de 2012, porque era inocente.

fue condenado a 70 años de cárcel por un asesinato. Estuvo en prisión durante 30 años hasta su excarcelación, en junio de 2012, porque era inocente. Gerard Richardson fue condenado en 1995 por un asesinato. Salió de prisión tras casi 20 años tras demostrarse su inocencia.